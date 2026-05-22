PAMI en crisis: Javier Milei autorizó un salvataje de $580.000 millones para garantizar el servicio

jubilados pami (1).jpg Sin medicamentos ni atención: el reclamo de los jubilados que llegó a la Justicia. Ahora, Nación liberó fondos para que el PAMI normalice los pagos. Foto: Cristian Morón/ radio Nihuil

La crítica situación del PAMI

En el texto, el Ejecutivo reconoció la “crítica situación financiera” que atraviesa el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, motivo por el cual decidió asistir al organismo.

Según la resolución, los fondos estarán destinados a cubrir obligaciones asumidas con prestadores y proveedores, además de asegurar el funcionamiento de los servicios y prestaciones que brinda el PAMI.

La obra social de los jubilados acumula años de cuestionamientos por parte de los afiliados y de las asociaciones médicas, con las que tiene convenio y que alertan sobre su desfinanciamiento. Entre ellos, la quita de medicamentos gratuitos, como la falta de respuesta a tratamientos.

Discapacidad Pami David Litvinchuk, titular del PAMI local, escuchando el reclamo de padres con personas con discapacidad. (Imagen de archivo).

Tan grave es la situación que hasta la Justicia ordenó al PAMI restituir la asistencia médica a los adultos mayores.

Para concretar la asistencia financiera, el Ministerio de Economía dispuso la ampliación de emisiones de Letras del Tesoro Nacional capitalizables en pesos con vencimientos entre julio y septiembre de 2026.

El aporte total será distribuido en tres instrumentos: el 33% mediante una letra con vencimiento el 31 de julio de 2026; otro 33% con vencimiento el 31 de agosto; y el 34% restante con vencimiento el 30 de septiembre.

La asistencia equivale a un total de $580.270.262.261,46 y se instrumentará a través de títulos públicos emitidos por el Tesoro Nacional.

Un fallo clave contra PAMI

La Justicia Federal de Córdoba intimó, en las últimas horas, al PAMI y al Ministerio de Salud de Nación a normalizar la cadena de pagos con los prestadores de discapacidad para que se pueda garantizar el acceso a los tratamientos médicos. La resolución da lugar a un amparo y fija una medida cautelar por 6 meses.

A nivel nacional, como en Mendoza, los prestadores médicos y los servicios de traslado, advierten la situación de quebranto para estas organizaciones frente al retraso en los pagos, la falta de actualización en el nomenclador y el incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad.