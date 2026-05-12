Edgardo Civit Evans se puso a la cabeza de un nuevo reclamo de los jubilados en Mendoza

pami-mendoza.jpg La sede del PAMI en Mendoza. Foto: PAMI

Un zoom en todo el país

Edgardo Civit Evans contó que él participará vía zoom del reclamo nacional que en algunas ciudades incluirá movilizaciones, además de las que se hacen habitualmente todos los miércoles.

El diputado se quejó de que "en Argentina a los jubilados nos ven como material descartable y por eso es deficiente la atención médica y son bajos los salarios".

Hemos aportado 30 0 40 años para tener una jubilación digna, como manda la Constitución Nacional y no podemos siquiera tener una vida digna Hemos aportado 30 0 40 años para tener una jubilación digna, como manda la Constitución Nacional y no podemos siquiera tener una vida digna

"Esto no viene de ahora -rememoró- sino de mucho antes como cuando encontraron una pieza llena de recetarios que después de los entregaron a cualquiera o ahora con medicamentos que se cobran pero no se entregan".

Civit recordó también que tres veces fue citado a la Legislatura el titular del PAMI en Mendoza, David Litvinchuk, y nunca asistió.

Finalmente reclamó la participación de jubilados en los puestos directivos del PAMI, como dice la ley que lo creó y "que la clase política no respeta".