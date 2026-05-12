Edgardo Civit Evans se puso a la cabeza de un nuevo reclamo de los jubilados en Mendoza

El diputado provincial Edgardo Civit Evans presentó esta semana un nuevo proyecto -el 19º- para que la Legislatura de Mendoza interceda y se exprese ante la situación angustiante que viven los jubilados y -al mismo tiempo- anunció la realización de una protesta en todo el país, para este miércoles, de la que él tomará parte.
El legislador describió la difícil situación que atraviesan en el sector y le apuntó al PAMI por las deficiencias en la atención de salud de los afiliados y al gobierno nacional por los bajos ingresos.
Civit Evans, único representante del bloque Jubilados Auténticos, repasó los padecimientos que vienen soportando los adultos mayores no sólo por responsabilidad del gobierno nacional actual, sino de todos los anteriores, desde hace por lo menos 25 años.
Un zoom en todo el país
Edgardo Civit Evans contó que él participará vía zoom del reclamo nacional que en algunas ciudades incluirá movilizaciones, además de las que se hacen habitualmente todos los miércoles.
El diputado se quejó de que "en Argentina a los jubilados nos ven como material descartable y por eso es deficiente la atención médica y son bajos los salarios".
"Esto no viene de ahora -rememoró- sino de mucho antes como cuando encontraron una pieza llena de recetarios que después de los entregaron a cualquiera o ahora con medicamentos que se cobran pero no se entregan".
Civit recordó también que tres veces fue citado a la Legislatura el titular del PAMI en Mendoza, David Litvinchuk, y nunca asistió.
Finalmente reclamó la participación de jubilados en los puestos directivos del PAMI, como dice la ley que lo creó y "que la clase política no respeta".