ANSES: quiénes cobran en la semana del 11 al 15 de mayo

Monto total a cobrar: $463.174,10 (Haber mínimo de $393.174,10 + bono).

Cronograma de pago:

Lunes 11 de mayo: DNI terminados en 0

Martes 12 de mayo: DNI terminados en 1

Miércoles 13 de mayo: DNI terminados en 2

Jueves 14 de mayo: DNI terminados en 3

Viernes 15 de mayo: DNI terminados en 4

anses (5)

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Familiar (SUAF)

Los titulares de asignaciones también verán reflejados sus haberes según el mismo esquema de terminación de documento que los jubilados mínimos.

Monto AUH (Bruto): $141.286

Monto SUAF (Rango 1): $70.651

Cronograma de pago:

Lunes 11 de mayo: DNI terminados en 0

Martes 12 de mayo: DNI terminados en 1

Miércoles 13 de mayo: DNI terminados en 2

Jueves 14 de mayo: DNI terminados en 3

Viernes 15 de mayo: DNI terminados en 4

Pensiones No Contributivas (PNC)

Las PNC, que incluyen Invalidez, Vejez y Madre de 7 hijos, completan su calendario durante esta semana.

Montos con bono incluido:

Madre de 7 hijos: $463.174,10

$463.174,10 Invalidez y Vejez: $345.221,87

$345.221,87 PUAM: $384.539,28

Cronograma de pago:

Lunes 11 de mayo: DNI terminados en 0 y 1

Martes 12 de mayo: DNI terminados en 2 y 3

Miércoles 13 de mayo: DNI terminados en 4 y 5

Jueves 14 de mayo: DNI terminados en 6 y 7

Viernes 15 de mayo: DNI terminados en 8 y 9 (Finaliza el pago de PNC)

anses

Extras que se suman esta semana

Además del haber mensual, durante estas fechas se acreditarán automáticamente otros beneficios: