Tras la oficialización del incremento del 3,38% basado en la inflación, mayo llega con nuevos valores para todas las prestaciones de ANSES. Durante la semana que va del lunes 11 al viernes 15, el organismo previsional concentrará gran parte de los depósitos para los sectores de menores ingresos.
ANSES: quiénes cobran en la semana del 11 al 15 de mayo
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pone en marcha el grueso del calendario de pagos de mayo de 2026. Durante esta semana, cobrarán los jubilados con haberes mínimos, beneficiarios de la AUH, AUE y Pensiones No Contributivas
Jubilados y Pensionados (Haberes Mínimos)
Los adultos mayores que perciben la jubilación mínima inician su cobro esta semana. Cabe recordar que este grupo recibe además el bono extraordinario de $70.000.
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Monto total a cobrar: $463.174,10 (Haber mínimo de $393.174,10 + bono).
Cronograma de pago:
- Lunes 11 de mayo: DNI terminados en 0
- Martes 12 de mayo: DNI terminados en 1
- Miércoles 13 de mayo: DNI terminados en 2
- Jueves 14 de mayo: DNI terminados en 3
- Viernes 15 de mayo: DNI terminados en 4
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Familiar (SUAF)
Los titulares de asignaciones también verán reflejados sus haberes según el mismo esquema de terminación de documento que los jubilados mínimos.
- Monto AUH (Bruto): $141.286
- Monto SUAF (Rango 1): $70.651
Cronograma de pago:
- Lunes 11 de mayo: DNI terminados en 0
- Martes 12 de mayo: DNI terminados en 1
- Miércoles 13 de mayo: DNI terminados en 2
- Jueves 14 de mayo: DNI terminados en 3
- Viernes 15 de mayo: DNI terminados en 4
Pensiones No Contributivas (PNC)
Las PNC, que incluyen Invalidez, Vejez y Madre de 7 hijos, completan su calendario durante esta semana.
Montos con bono incluido:
- Madre de 7 hijos: $463.174,10
- Invalidez y Vejez: $345.221,87
- PUAM: $384.539,28
Cronograma de pago:
- Lunes 11 de mayo: DNI terminados en 0 y 1
- Martes 12 de mayo: DNI terminados en 2 y 3
- Miércoles 13 de mayo: DNI terminados en 4 y 5
- Jueves 14 de mayo: DNI terminados en 6 y 7
- Viernes 15 de mayo: DNI terminados en 8 y 9 (Finaliza el pago de PNC)
Extras que se suman esta semana
Además del haber mensual, durante estas fechas se acreditarán automáticamente otros beneficios:
- Tarjeta Alimentar: Los montos actualizados son de $72.250 (un hijo), $113.299 (dos hijos) y $149.425 (tres o más). Se cobra el mismo día que la AUH.
- Complemento Leche: Los beneficiarios con hijos de hasta 3 años recibirán un extra de $34.134.
- Asignaciones de Pago Único (APU): Desde el 12 de mayo, comienza el pago para todas las terminaciones de DNI de las asignaciones por Matrimonio, Adopción y Nacimiento.