El Quini 6 realiza este domingo 10 de mayo de 2026 el sorteo 3372, para saber cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación todos los resultados y los ganadores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.
Quini 6: los resultados del sorteo 3372 del domingo 10 de mayo
- TRADICIONAL
04 - 07 - 15 - 24 - 37 - 39
POZO VACANTE 6 aciertos ($1.713.895.092)
22 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $1.971.225,82
1.640 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $7.932,98
- LA SEGUNDA
00 - 01 - 06 - 23 - 24 - 40
POZO VACANTE 6 aciertos ($980.448.386)
12 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $3.613.914
925 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $14.064,96
- REVANCHA
01 - 08 - 15 - 21 - 24 - 44
POZO VACANTE 6 aciertos ($4.839.402.413)
- SIEMPRE SALE
03 - 04 - 06 - 21 - 40 - 43
18 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $21.622.828,50
- POZO EXTRA
00 – 01 – 04 – 06 – 07 – 08 – 15 – 21 – 23 – 24 – 37 – 39 – 40 – 44
249 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará $622.489,96
¿Cómo jugar al Quini 6?
Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.
El Quini 6 se sortea los:
- Miércoles a las 21.15
- Domingos a las 21.15