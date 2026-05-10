Quini 6: los resultados del sorteo 3372 del domingo 10 de mayo

TRADICIONAL

04 - 07 - 15 - 24 - 37 - 39

POZO VACANTE 6 aciertos ($1.713.895.092)

22 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $1.971.225,82

1.640 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $7.932,98

LA SEGUNDA

00 - 01 - 06 - 23 - 24 - 40

POZO VACANTE 6 aciertos ($980.448.386)

12 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $3.613.914

925 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $14.064,96

REVANCHA

01 - 08 - 15 - 21 - 24 - 44

POZO VACANTE 6 aciertos ($4.839.402.413)

SIEMPRE SALE

03 - 04 - 06 - 21 - 40 - 43

18 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $21.622.828,50

POZO EXTRA

00 – 01 – 04 – 06 – 07 – 08 – 15 – 21 – 23 – 24 – 37 – 39 – 40 – 44

249 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará $622.489,96

quini 6 resultados sorteo ganadores 1 Quini 6: los resultados del sorteo 3372 del domingo 10 de mayo.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los: