El Quini 6 realiza este domingo 3 de mayo de 2026 el sorteo 3370, para saber cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación todos los resultados y los ganadores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.
Quini 6: los resultados del sorteo 3370 del domingo 3 de mayo
- TRADICIONAL
09 - 15 - 17 - 30 - 37 - 43
POZO VACANTE 6 aciertos ($1.223.675.359)
23 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $1.782.739,57
1.277 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $9.632,66
- LA SEGUNDA
00 - 06 - 10 - 15 - 21 - 25
POZO VACANTE 6 aciertos ($780.000.000)
41 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $1.000.073,41
2.119 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $5.805,05
- REVANCHA
05 - 07 - 19 - 28 - 29 - 32
POZO VACANTE 6 aciertos ($3.999.786.966)
- SIEMPRE SALE
00 - 12 - 22 - 28 - 41 - 44
14 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $26.281.855,93
- POZO EXTRA
00 – 05 – 06 – 07 – 09 – 10 – 15 – 17 – 19 – 21 – 25 – 28 – 29 – 30 – 32 – 37 – 43
2.653 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará $58.424,43
¿Cómo jugar al Quini 6?
Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.
El Quini 6 se sortea los:
- Miércoles a las 21.15
- Domingos a las 21.15