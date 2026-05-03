Quini 6: los resultados del sorteo 3370 del domingo 3 de mayo

TRADICIONAL

09 - 15 - 17 - 30 - 37 - 43

POZO VACANTE 6 aciertos ($1.223.675.359)

23 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $1.782.739,57

1.277 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $9.632,66

LA SEGUNDA

00 - 06 - 10 - 15 - 21 - 25

POZO VACANTE 6 aciertos ($780.000.000)

41 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $1.000.073,41

2.119 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $5.805,05

REVANCHA

05 - 07 - 19 - 28 - 29 - 32

POZO VACANTE 6 aciertos ($3.999.786.966)

SIEMPRE SALE

00 - 12 - 22 - 28 - 41 - 44

14 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $26.281.855,93

POZO EXTRA

00 – 05 – 06 – 07 – 09 – 10 – 15 – 17 – 19 – 21 – 25 – 28 – 29 – 30 – 32 – 37 – 43

2.653 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará $58.424,43

quini 6 resultados sorteo ganadores 3 Quini 6: los resultados del sorteo 3370 del domingo 3 de mayo.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los: