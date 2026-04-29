Quini 6: los resultados del sorteo 3369 del miércoles 29 de abril

TRADICIONAL

04 - 06 - 07 - 13 - 19 - 43

POZO VACANTE 6 aciertos ($959.232.910)

LA SEGUNDA

03 - 05 - 12 - 14 - 32 - 34

POZO VACANTE 6 aciertos ($780.000.000)

REVANCHA

01 - 08 - 16 - 25 - 33 - 43

POZO VACANTE 6 aciertos ($3.546.932.522)

SIEMPRE SALE

03 - 06 - 15 - 19 - 38 - 45

25 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $20.953.876,50

POZO EXTRA

Esperando resultados

quini 6 resultados sorteo ganadores 1 Quini 6: los resultados del sorteo 3369 del miércoles 29 de abril.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los: