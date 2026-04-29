El Quini 6 realiza este miércoles 29 de abril de 2026 el sorteo 3368, para saber cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación todos los resultados y los ganadores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.
Quini 6: los resultados del sorteo 3369 del miércoles 29 de abril
- TRADICIONAL
04 - 06 - 07 - 13 - 19 - 43
POZO VACANTE 6 aciertos ($959.232.910)
- LA SEGUNDA
03 - 05 - 12 - 14 - 32 - 34
POZO VACANTE 6 aciertos ($780.000.000)
- REVANCHA
01 - 08 - 16 - 25 - 33 - 43
POZO VACANTE 6 aciertos ($3.546.932.522)
- SIEMPRE SALE
03 - 06 - 15 - 19 - 38 - 45
25 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $20.953.876,50
- POZO EXTRA
Esperando resultados
¿Cómo jugar al Quini 6?
Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.
El Quini 6 se sortea los:
- Miércoles a las 21.15
- Domingos a las 21.15