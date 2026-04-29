Dos alumnas de una escuela secundaria se agarraron a piñas a la salida de la institución mientras sus propios compañeros las grababan. La pelea fue en la esquina de las calles San Lorenzo y Gutemberg, en Guaymallén, a pocos metros de la escuela Tomás Silvestre.
Brutal pelea: dos chicas se agarraron a piñas a la salida de la escuela y todo quedó filmado
Dos estudiantes se enfrentaron a golpes en la vía pública, a pocos metros de la escuela Tomás Silvestre. La secuencia fue registrada por otros alumnos y se difundió en redes sociales
El video, que circula en redes sociales, muestra primero una discusión acalorada entre las dos jóvenes -la reacción de una transeúnte que pasaba por el lugar da cuenta de la tensión del momento- rodeadas por un grupo de compañeros formado en ronda detrás de quien filmaba.
Unos 5 segundos después empiezan a trenzarse con fuertes golpes, algunos al aire, hasta que una de ellas cayó al piso mientras la otra la sujetaba de la campera y la arrastraba varios metros. La que estaba en el suelo logró reincorporarse y respondió con golpes en la cara. La pelea, que incluyó piñas, patadas y agarrones de pelo, se prolongó por más de un minuto, aunque el video registra 49 segundos.
Lo más preocupante del registro son los golpes en la nuca que ambas recibieron durante la secuencia en el piso, una zona especialmente sensible.
La secuencia ocurrió en plena vereda, mientras padres y taxistas circulaban por la zona en el horario de entrada y salida escolar.
El video de la pelea de dos alumnas de una escuela de Guaymallén
Por el momento no trascendieron detalles sobre el origen del conflicto ni si las autoridades escolares adoptaron medidas tras lo ocurrido.
El video de la pelea continúa circulando en redes sociales y suma repercusiones entre padres y alumnos de la comunidad educativa.