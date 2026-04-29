Brutal pelea: dos chicas se agarraron a piñas a la salida de la escuela y todo quedó filmado

El video, que circula en redes sociales, muestra primero una discusión acalorada entre las dos jóvenes -la reacción de una transeúnte que pasaba por el lugar da cuenta de la tensión del momento- rodeadas por un grupo de compañeros formado en ronda detrás de quien filmaba.

Unos 5 segundos después empiezan a trenzarse con fuertes golpes, algunos al aire, hasta que una de ellas cayó al piso mientras la otra la sujetaba de la campera y la arrastraba varios metros. La que estaba en el suelo logró reincorporarse y respondió con golpes en la cara. La pelea, que incluyó piñas, patadas y agarrones de pelo, se prolongó por más de un minuto, aunque el video registra 49 segundos.