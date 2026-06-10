Los episodios de violencia callejera no suelen terminar de la mejor manera. Incluso teniendo desenlaces totalmente imprevisibles. Prueba de ellos es una pelea entre conductores que ocurrió en Neuquén y derivo en un accidente tras la torpeza de uno de los protagonistas, que se olvidó de utilizar el freno de mano.
Se bajó del auto para pelear, se olvidó el freno de mano y generó un accidente
El violento episodio que derivó en un accidente vehicular ocurrió en el marco de una discusión vial en la provincia de Neuquén
Según quedó registrado en un video que filmó un transeúnte que fue testigo de la llamativa situación, un conductor de un auto particular que circulaba por el centro de la ciudad de Neuquén el martes generó una insólita escena que terminó con un choque.
Tras la pelea, que no pasó a mayores, y el accidente, la situación se terminó disipando y no hubo consecuencias graves, que las podría haber habido tranquilamente.
Pelea y accidente en Neuquén
El hecho ocurrió en la intersección de las calles Sarmiento y Manuel Láinez, en la ciudad de Neuquén, luego de que el hombre se bajara de su propio auto para discutir con un motociclista tras una supuesta mala maniobra, según se puede apreciar en las imágenes del video.
Si bien no llegan a cruzar golpes de puño durante la pelea, lo llamativo ocurrió porque al descender del vehículo, el conductor no activó el freno de mano y el rodado en cuestióncomenzó a irse para atrás y finalmente impacta contra otro vehículo.
El video del episodio se hizo viral en redes sociales. En el mismo se puede ver cómo el conductor baja dos veces del auto para continuar la disputa, dejando el vehículo sin inmovilizar en plena vía pública de Neuquén.
Pese a que el auto comienza a desplazarse, el conductor no reacciona inmediatamente y el vehículo termina causando el accidente con el auto que se encontraba detrás, que no tenía nada que ver en el conflicto. Sin embargo, finalmente todo parece que no pasó a mayores.