Se bajó del auto para pelear, se olvidó el freno de mano y generó un accidente

Embed Se bajó de su auto para discutir con un motociclista, pero olvidó poner el freno de mano y terminó chocando contra otro vehículo en Neuquén, Argentina.#Neuquén #Argentina pic.twitter.com/MWTUPWiU9a — Noticias En Desarrollo (@NEndesarrollo) June 9, 2026

Pelea y accidente en Neuquén

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Sarmiento y Manuel Láinez, en la ciudad de Neuquén, luego de que el hombre se bajara de su propio auto para discutir con un motociclista tras una supuesta mala maniobra, según se puede apreciar en las imágenes del video.

Si bien no llegan a cruzar golpes de puño durante la pelea, lo llamativo ocurrió porque al descender del vehículo, el conductor no activó el freno de mano y el rodado en cuestióncomenzó a irse para atrás y finalmente impacta contra otro vehículo.

El video del episodio se hizo viral en redes sociales. En el mismo se puede ver cómo el conductor baja dos veces del auto para continuar la disputa, dejando el vehículo sin inmovilizar en plena vía pública de Neuquén.

Pese a que el auto comienza a desplazarse, el conductor no reacciona inmediatamente y el vehículo termina causando el accidente con el auto que se encontraba detrás, que no tenía nada que ver en el conflicto. Sin embargo, finalmente todo parece que no pasó a mayores.