Un conductor alcoholizado atropelló a un peatón, lo mató, huyó del lugar pero después se entregó

Personal policial acudió al lugar del accidente en Maipú. Imagen de archivo. Foto: ilustrativa

El conductor estaba alcoholizado

Una hora y media después, promediando las 2 de la madrugada, un hombre de 38 años se presentó en el lugar del accidente y aseguró ser el conductor que lo había protagonizado.

Según informó el Ministerio de Seguridad, el hombre le explicó a la policía que huyó porque entró en estado de shock tras atropellar a la víctima, por lo que se dirigió hasta el domicilio de su padre donde dejó el vehículo, el cual fue secuestrado por las autoridades.

Personal de Tránsito Municipal le realizó un control de alcoholemia que arrojó un resultado de 0,64 gramos, superando levemente el 0,50 máximo permitido para circular. Quedó detenido hasta que la Unidad Fiscal de Tránsito resuelva su situación procesal.