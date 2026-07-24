Un conductor protagonizó un fatídico episodio en los primeros minutos de este viernes en Maipú al atropellar y matar a un peatón. El hombre escapó del lugar del accidente pero finalmente se entregó horas después. En esa instancia se detectó que estaba levemente alcoholizado.
Un conductor alcoholizado atropelló a un peatón, lo mató, huyó del lugar pero después se entregó
El conductor escapó del lugar del hecho pero se terminó entregando una hora y media después. La alcoholemia le dio levemente positivo
El accidente ocurrió 30 minutos después de la medianoche en la intersección de calle Ozamis Sur y ruta provincial 60. EN ese lugar, un hombre de 74 años fue atropellado por un auto Toyota Corolla color blanco que se dio a la fuga.
La víctima del accidente sufrió graves heridas y perdió la vida en el mismo lugar del hecho, según constató personal de ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).
El conductor estaba alcoholizado
Una hora y media después, promediando las 2 de la madrugada, un hombre de 38 años se presentó en el lugar del accidente y aseguró ser el conductor que lo había protagonizado.
Según informó el Ministerio de Seguridad, el hombre le explicó a la policía que huyó porque entró en estado de shock tras atropellar a la víctima, por lo que se dirigió hasta el domicilio de su padre donde dejó el vehículo, el cual fue secuestrado por las autoridades.
Personal de Tránsito Municipal le realizó un control de alcoholemia que arrojó un resultado de 0,64 gramos, superando levemente el 0,50 máximo permitido para circular. Quedó detenido hasta que la Unidad Fiscal de Tránsito resuelva su situación procesal.
En pocas palabras
- Conductor alcoholizado: Un hombre de 38 años atropelló y mató a un peatón de 74 en Maipú.
- Fuga y entrega: El conductor escapó del lugar del accidente pero se entregó una hora y media después.
- Alcoholemia positiva: El control de alcoholemia arrojó 0,64 gramos, superando el máximo permitido.