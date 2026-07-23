Uno de los miles de festejos que se replicaron en todo el país la semana pasada tras la victoria de Argentina ante Inglaterra en el Mundial estuvo al borde de terminar en una fatalidad. Una joven que manejaba alcoholizada una camioneta atropelló a una familia y casi mata a una niña de 11 años en Tupungato.
Liberaron a la conductora alcoholizada que casi mata a una niña de 11 años y realizan una pericia clave
Jennifer Vargas (23) fue imputada por manejar alcoholizada y atropellar a una nena, quien logró reponerse de las graves lesiones y recibió el alta médica
Si bien fue imputada en su momento, la conductora finalmente recuperó su libertad y se espera una pericia clave en la causa, mientras que la víctima logró sobrevivir a las graves lesiones.
Como casi todas las plazas de Argentina, la de Tupungato fue el escenario para cientos de habitantes que se congregaron luego del histórico triunfo de la Selección Argentina por 2 a 1 ante Inglaterra, en la noche del miércoles 15 de julio.
En medio de los típicos desmanes de este tipo de celebraciones, una camioneta Toyota Hilux realizó una brusca maniobra en reversa y atropelló a un grupo de personas. Una niña de 11 años se llevó la peor parte ya que sufrió graves lesiones en el cráneo y tórax.
La niña fue trasladada de urgencia al hospital pediátrico Humberto Notti, donde estuvo un puñado de días en terapia intensiva. Fuentes judiciales detallaron que finalmente logró sobreponerse y recibió el alta médica.
La investigación contra la conductora alcoholizada
Jennifer Vargas fue detenida a los pocos minutos de atropellar a las víctimas. Si bien se fue del lugar del hecho porque algunos testigos buscaban agredirla, se quedó esperando a la Policía a pocos metros del lugar del accidente, según comentaron fuentes judiciales.
El fiscal regional Jorge Quiroga la imputó por lesiones graves culposas agravadas por estar alcoholizada -tenía 1,49 gramos de alcohol en sangre- y por ser más de una las víctimas. Es que la madre de la niña también sufrió heridas en una de sus piernas, según fuentes judiciales y policiales.
Si bien había quedado detenida en un principio, finalmente recuperó su libertad. La decisión se tomó ya que la mujer no tiene antecedentes penales y la pena que arriesga por causar el accidente es excarcelable. La Justicia además estableció una fianza de $4 millones para asegurar que se someta a la investigación penal.
Fuentes judiciales detallaron que en los próximos días se realizará una pericia mecánica importante para la investigación. Se buscará determinar si es posible que a la camioneta haya tenido un desperfecto en la caja de cambios, ya que una acompañante de la conductora alcoholizada relató que la joven decía que se le había "trabado la caja".
En pocas palabras
- Conductora alcoholizada: fue liberada Jennifer Vargas, imputada por atropellar a una niña de 11 años en Tupungato.
- Víctima se recupera: la menor de edad sufrió graves lesiones y estuvo internada en terapia intensiva, pero recibió el alta médica.
- Pericia clave: se realizará un análisis mecánico para determinar si hubo un desperfecto en la caja de cambios de la camioneta.