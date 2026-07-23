Liberaron a la conductora alcoholizada que casi mata a una niña de 11 años y realizan una pericia clave

En medio de los típicos desmanes de este tipo de celebraciones, una camioneta Toyota Hilux realizó una brusca maniobra en reversa y atropelló a un grupo de personas. Una niña de 11 años se llevó la peor parte ya que sufrió graves lesiones en el cráneo y tórax.

La niña atropellada por la conductora alcoholizada estuvo internada en el hospital Notti. Nicolás Ríos / Diario UNO

La niña fue trasladada de urgencia al hospital pediátrico Humberto Notti, donde estuvo un puñado de días en terapia intensiva. Fuentes judiciales detallaron que finalmente logró sobreponerse y recibió el alta médica.

La investigación contra la conductora alcoholizada

Jennifer Vargas fue detenida a los pocos minutos de atropellar a las víctimas. Si bien se fue del lugar del hecho porque algunos testigos buscaban agredirla, se quedó esperando a la Policía a pocos metros del lugar del accidente, según comentaron fuentes judiciales.

El fiscal regional Jorge Quiroga la imputó por lesiones graves culposas agravadas por estar alcoholizada -tenía 1,49 gramos de alcohol en sangre- y por ser más de una las víctimas. Es que la madre de la niña también sufrió heridas en una de sus piernas, según fuentes judiciales y policiales.

Si bien había quedado detenida en un principio, finalmente recuperó su libertad. La decisión se tomó ya que la mujer no tiene antecedentes penales y la pena que arriesga por causar el accidente es excarcelable. La Justicia además estableció una fianza de $4 millones para asegurar que se someta a la investigación penal.

Fuentes judiciales detallaron que en los próximos días se realizará una pericia mecánica importante para la investigación. Se buscará determinar si es posible que a la camioneta haya tenido un desperfecto en la caja de cambios, ya que una acompañante de la conductora alcoholizada relató que la joven decía que se le había "trabado la caja".