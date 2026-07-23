"El medicamento no es un caramelo": el alerta sanitario por la desregulación de Sturzenegger

Que los medicamentos de venta libre puedan exhibirse en góndola dentro de las propias farmacias, sin necesidad de que un profesional los entregue desde el mostrador.

de puedan exhibirse en góndola dentro de las propias farmacias, sin necesidad de que un profesional los entregue desde el mostrador. Que esos mismos productos — analgésicos, antiácidos— puedan venderse también en kioscos, supermercados y otros comercios habilitados.

antiácidos— puedan venderse también en y otros comercios habilitados. Que se amplíe la venta online, incluso con delivery a través de plataformas de terceros, tanto para medicamentos de venta libre como, con mayores recaudos, para los que requieren receta. En Mendoza, el ministro Rodolfo Montero, aspira a que se pueda hacer de esta forma a través de un sistema como Pedidos Ya.

El debate no es nuevo. El DNU 70/23 ya había intentado desregular la venta de medicamentos, pero la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) logró frenarlo con una medida cautelar que sigue vigente.

Desde el Ministerio de Desregulación sostienen que el nuevo proyecto busca "igualar hacia arriba" esa situación y llevarla a todo el país por vía legislativa, y no por decreto, para forzar la discusión en el Congreso. Según datos de la propia COFA, el segmento de venta libre representa cerca del 25% del mercado total de medicamentos, lo que explica el interés de comercios y cadenas de supermercados en disputarle ese negocio a las farmacias.

Qué pasará en Mendoza

Aunque el proyecto todavía no fue presentado formalmente en el Congreso, ya generó debate entre las entidades farmacéuticas y las cámaras de comercio, también a nivel local. Y en Mendoza el debate tiene una particularidad: aunque la ley nacional se apruebe, no entraría en vigencia automáticamente en la provincia.

Así lo explica Beatriz Cucchi, presidenta del Colegio Farmacéutico de Mendoza: la ley provincial de salud regula la venta de medicamentos en el territorio mendocino y prohíbe su comercialización fuera de las farmacias. "La salud la rigen las provincias, no la Nación (...) Si Mendoza no adhiere, esta normativa no se aplica", resume.

Y hace una advertencia: "El medicamento no es un caramelo".

Mientras las farmacias se resisten a que se abran los canales de venta de los medicamentos de venta libre, los kiosqueros lo ven como una oportunidad.

Para los kiosqueros el análisis es diametralmente opuesto: ven una ventana de negocio. Gustavo Suárez, presidente de la Cámara de Kiosqueros de Mendoza, celebra el impulso desregulador aunque reconoce que en la provincia no podría aplicarse por la norma local. De todos modos, cree que es cuestión de tiempo: anticipa un "efecto cascada" hacia todas las jurisdicciones y considera que, al menos los medicamentos de venta libre, deberían poder comprarse en kioscos.

Por qué se oponen las farmacias

Para el sector farmacéutico, la discusión no pasa tanto por quién vende el medicamento sino por cómo llega ese producto al paciente. Cucchi remarca que cada medicamento tiene trazabilidad desde el laboratorio hasta el mostrador, lo que permite conocer su procedencia y garantizar que se conservó en condiciones adecuadas durante todo el trayecto. Algunos productos, explica, pierden eficacia o pueden volverse riesgosos si quedan expuestos varias horas al calor o al sol, algo que solo la cadena controlada de una farmacia puede asegurar.

La farmacéutica también cuestiona el argumento oficial de que más competencia bajaría los precios: recuerda que los valores los fijan los laboratorios, no las farmacias, por lo que abrir el canal de venta no garantiza por sí solo una rebaja. Y agrega una advertencia sobre la seguridad del uso: un medicamento mal utilizado deja de curar y puede generar daño, por lo que el asesoramiento que brinda el farmacéutico en el mostrador (pensando en las contraindicaciones, interacciones o forma correcta de tomarlo) es, a su criterio, parte del propio tratamiento.

Por último, otro punto de conflicto es la eventual venta de comprimidos sueltos, por fuera del blíster original, una práctica que algunos comerciantes ven como una ventaja para el consumidor pero que desde las farmacias consideran un riesgo, porque se pierde la referencia del lote, la fecha de vencimiento y la procedencia del producto.