Denunciaron que 20.000 mendocinos se verán afectados por la baja del plan Volver al Trabajo

El Movimiento Evita participó de la marcha. Foto: gentileza Daniel Ávila

Movilizaciones en todo el país

Las organizaciones afectadas por la baja del plan Volver al Trabajo convocaron a movilizarse en todo el país.

En Mendoza la cita fue en el Nudo Vial, habitual punto de concentración. Allí confluyeron el Polo Obrero, otros partidos de izquierda y el peronismo, el Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa y colectivos sociales, barriales y piqueteros. También asistieron miembros de la CGT.

Según contó en Canal 7 Pablo Soloa, del Evita, "todo indica que el Estado retirará $1.000 millones mensuales del flujo que habitualmente se genera en la economía barrial".

"Esto es una conquista de 2016 a través de la Ley de Emergencia Social. Los distintos gobiernos le fueron cambiando el nombre y ya con Javier Milei como presidente el monto del plan quedó estancado en $78.000", amplió.

También habló Martín Rodríguez, del Polo Obrero: "No se trata de una simple decisión administrativa. La eliminación del programa constituye un nuevo golpe contra quienes enfrentan diariamente la desocupación, la pobreza y el hambre, y cumplen tareas comunitarias en barrios populares, comedores y merenderos. En un contexto de creciente ajuste económico, el gobierno descarga la crisis sobre los sectores más vulnerables mientras continúa privilegiando los intereses de los grandes grupos económicos y las políticas exigidas por el Fondo Monetario Internacional."

Fue la Sala I de la Cámara Federal de San Martín la que revocó la medida cautelar que impedía la eliminación del programa mientras se sustancia el amparo presentado por beneficiarios. Si bien la causa judicial continúa en trámite, el levantamiento de la cautelar deja al gobierno en condiciones de avanzar "con las bajas de un ingreso del que dependen más de un millón de trabajadores desocupados en todo el país", dijeron los manifestantes.