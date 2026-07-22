El alcalde de Nueva York afirmó que el primer ministro de Israel no es bienvenido en la ciudad

En el video, titulado "Netanyahu es un criminal de guerra", el mandatario neoyorquino precisó que "es evidente que la ciudad no posee la facultad para arrestarlo por su cuenta. El gobierno federal sí la tiene, y les pido que se unan a la CPI y ejecuten esta orden".

Tensiones por la orden de la CPI

Mamdani ha calificado de forma reiterada al líder israelí de "criminal de guerra" en relación con la medida adoptada por el tribunal internacional por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza.

Cabe recordar que la Corte Penal Internacional emitió la orden de detención en noviembre de 2024, una resolución que tanto el Gobierno de Israel como la administración de los Estados Unidos han rechazado firmemente y no reconocen.

En la página de la Corte Penal Internacional Netanyahu está acusado de ser presuntamente responsable de utilizar "la inanición como método de guerra y de dirigir intencionalmente un ataque contra la población civil; y de los crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos desde al menos el 8 de octubre de 2023 hasta al menos el 20 de mayo de 2024".