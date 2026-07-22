El Acceso Sur pone segunda con las obras de Azcuénaga hasta la Variante Palmira

Sin cortes de tránsito, se suman obras en el Acceso Sur.

Su suman obras en el Acceso Sur

Los nuevos trabajos se suman a los dos frentes que la empresa CEOSA ya había puesto en ejecución: uno en sentido sur-norte entre Azcuénaga y Anchorena y otro en sentido norte-sur entre Paso y Boedo.

En estos sectores se está trabajando sobre las banquinas y tampoco se ve afectado el tránsito.

En el tramo que va desde Azcuénaga hasta la Ruta 7, el proyecto está a cargo de la UTE Da Fré e Ivica y Dumandzic y prevé la reconstrucción completa de la calzada y la puesta en valor de las banquinas para adecuarlas al intenso tránsito de camiones que circula por el Corredor Bioceánico.

La UTE Da Fré e Ivica y Dumandzic arranca las obras en el Acceso Sur.

Cómo será la transformación del Acceso Sur

La obra integral en el Acceso Sur contempla distintas intervenciones, al mismo tiempo que se desarrolla la refuncionalización del Acceso Este.

Entre los principales trabajos se destacan:

La incorporación de un tercer carril por sentido entre Juan José Paso y Azcuénaga.

entre Juan José Paso y Azcuénaga. La construcción de tres nuevos puentes en Malabia, Castro Barros y Zapiola.

en Malabia, Castro Barros y Zapiola. El ensanche de los puentes sobre Bulnes y Anchorena .

. La construcción de rotondas en Aráoz y Azcuénaga para eliminar puntos de congestión.

para eliminar puntos de congestión. La reconstrucción integral de la calzada entre Azcuénaga y la Ruta Nacional 7.

No habrá cortes totales durante las obras del Acceso Sur

Cuando comenzó la primera etapa de la obra, el Gobierno provincial aseguró que los trabajos fueron planificados para mantener –con reducciones- habilitada la circulación, evitando cortes totales sobre el Acceso Sur.

Las obras de refuncionalización del Acceso Sur no tendrán cortes, por ahora.

La ejecución se organizó por sectores y etapas para minimizar el impacto. La obra del Acceso Sur en total demandará entre 20 y 22 meses.