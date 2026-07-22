Las obras en el Acceso Sur sumarán desde esta semana un nuevo frente de trabajo sobre el tramo comprendido entre la calle Azcuénaga y la Variante Palmira, en Luján de Cuyo. En esta primera etapa se realizarán tareas de limpieza y acondicionamiento de banquinas, por lo que no se verá afectada la circulación vehicular.
El Acceso Sur pone segunda con las obras de Azcuénaga hasta la Variante Palmira
Se suma una nuevo frente de trabajo a las obras de refuncionalización del Acceso Sur, en el tramo de Luján de Cuyo. Por ahora no habrá cortes
El Gobierno de Mendoza pidió a los automovilistas circular con precaución debido a la presencia de operarios y maquinaria sobre los márgenes de la ruta.
La intervención en el Acceso Sur (Ruta 40) abarca un total de 16 kilómetros, desde calle Juan José Paso hasta el empalme con la Variante Palmira-Agrelo (Ruta 7), y demanda una inversión superior a los 57 millones de dólares financiados con los Fondos del Resarcimiento.
Su suman obras en el Acceso Sur
Los nuevos trabajos se suman a los dos frentes que la empresa CEOSA ya había puesto en ejecución: uno en sentido sur-norte entre Azcuénaga y Anchorena y otro en sentido norte-sur entre Paso y Boedo.
En estos sectores se está trabajando sobre las banquinas y tampoco se ve afectado el tránsito.
En el tramo que va desde Azcuénaga hasta la Ruta 7, el proyecto está a cargo de la UTE Da Fré e Ivica y Dumandzic y prevé la reconstrucción completa de la calzada y la puesta en valor de las banquinas para adecuarlas al intenso tránsito de camiones que circula por el Corredor Bioceánico.
Cómo será la transformación del Acceso Sur
La obra integral en el Acceso Sur contempla distintas intervenciones, al mismo tiempo que se desarrolla la refuncionalización del Acceso Este.
Entre los principales trabajos se destacan:
- La incorporación de un tercer carril por sentido entre Juan José Paso y Azcuénaga.
- La construcción de tres nuevos puentes en Malabia, Castro Barros y Zapiola.
- El ensanche de los puentes sobre Bulnes y Anchorena.
- La construcción de rotondas en Aráoz y Azcuénaga para eliminar puntos de congestión.
- La reconstrucción integral de la calzada entre Azcuénaga y la Ruta Nacional 7.
No habrá cortes totales durante las obras del Acceso Sur
Cuando comenzó la primera etapa de la obra, el Gobierno provincial aseguró que los trabajos fueron planificados para mantener –con reducciones- habilitada la circulación, evitando cortes totales sobre el Acceso Sur.
La ejecución se organizó por sectores y etapas para minimizar el impacto. La obra del Acceso Sur en total demandará entre 20 y 22 meses.