El mapa del Acceso Sur: cómo será la obra que durará dos años y cambiará la cara de la ruta en Luján

acceso sur lujan obras puentes (5) La tercera trocha del Acceso Sur llegará hasta Azcuénaga. A partir de ahí, la obra implicará reparación asfáltica. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

Las obras incluyen la construcción de nuevos puentes, rotondas y cruces peatonales distribuidos en dos etapas técnicas con una extensión total de casi 16 kilómetros.

Los tiempos de la obra del Acceso Sur

El llamado a licitación está previsto para el 20 de febrero de 2026 y “es probable que a mitad de año ya estemos con las obras en marcha”, señaló el ministro de Gobierno, Natalio Mema, este lunes, durante una recorrida por la zona de la que participó junto con el intendente lujanino, Esteban Allasino, y la subsecretaria de Infraestructura, Marité Baduí.

acceso sur lujan obras puentes (12) En calle Paso comienza la obra de ampliación del Acceso Sur, para darle continuidad a la tercera vía hasta calle Azcuénaga. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

En total, la obra interviene 15,72 km del Acceso Sur.

La primera sección, que va de calle Juan José Paso hasta calle Azcuénaga, abarca 7,72 km de zona urbana y tiene un plazo de ejecución de 2 años.

Pero dentro de este periodo, existe un hito de contrato específico para la finalización de la tercera trocha y la habilitación de la calzada principal en un plazo de 14 meses.

La segunda sección, que va de Azcuénaga a Ruta Nacional N° 7/Variante Palmira, comprende un tramo de 8 km en zona semiurbana, con un plazo de ejecución de obra de 1 año.

Las obras en ambas secciones se llevarán a cabo de manera simultánea.

La tercera trocha del Acceso Sur y las vías alternativas

Según el informe de Gobierno, la ampliación de la tercera vía en el tramo que va de Paso a Azcuénaga -primera sección- es fundamental para absorber un tránsito medio que se proyecta superará los 83.000 vehículos por día en los próximos 12 años.

acceso sur lujan obras puentes (7) Vista aérea del Acceso Sur que se será intervenido. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

El nuevo carril se incorporará por sentido y se construirá hacia el cantero central de la actual calzada. El presupuesto asignado para esta etapa es de $62.218 millones, lo que equivale aproximadamente a 42 millones de dólares.

En tanto que, teniendo en cuenta el impacto de la obra en el tránsito, se están ejecutando reformas en vías alternativas y colectoras, como en la calle Terrada, donde se están creando nuevos tramos asfaltados -de Ruta 60 hasta Zapiola- para mejorar la fluidez vehicular.

obras terrada zapiola acceso sur Se están realizando obras viales complementarias a la del Acceso Sur para que los usuarios puedan tomar vías alternativas.

“Estamos preparando vías alternativas al Acceso Sur con soluciones concretas como rotondas y mejoras en la calle Terrada, sumando pavimentación e iluminación LED. Estas obras facilitan el tránsito local, evitan congestiones en el acceso principal y mejoran la calidad de vida de los vecinos de Luján”, dijo el intendente Allasino.

Las obras también contemplan la ejecución de nuevas rotondas y la incorporación de iluminación LED.

Dónde estarán los nuevos puentes del Acceso Sur

El proyecto de renovación del Acceso Sur contempla, además, una importante intervención en materia de puentes y cruces, tanto vehiculares como peatonales, centrado en el tramo que va de Paso a Azcuénaga.

El informe ejecutivo proyecta la construcción de tres nuevos cruces a distinto nivel sobre el acceso. Estos puentes se ubicarán en las intersecciones con las calles:

Calle Malabia

Calle Castro Barros

Calle José Matías Zapiola

Puentes Lujan Acc Sur A los puentes vehiculares, se les sumarán nuevos puentes peatonales en el Acceso Sur desde Paso hasta Azcuénaga. Infografía: Diario UNO

Cada uno de estos nuevos puentes se diseñará con rotondas en ambos extremos sobre las calles colectoras.

Además, para permitir la incorporación de la tercera vía por sentido, será necesario intervenir puentes actuales que ya cruzan la ruta: los de las calles Bulnes y Anchorena.

Según dijeron desde Gobierno, esta tarea se considera parte del camino crítico del proyecto, ya que es fundamental para cumplir con el hito de contrato de habilitar la calzada principal en un plazo de 14 meses.

Por otra parte, el diseño incluye tres nuevos puentes peatonales, con el fin de integrar las zonas este y oeste y promover la seguridad de los peatones. Sus ubicaciones previstas son:

Entre calle Paso y calle Malabia.

A la altura de calle Boedo.

Cerca de la calle Azcuénaga en el ingreso a la ciudad de Luján de Cuyo terrada zapiola obras acceso sur Se intervienen calles paralelas al Acceso Sur para prepararlas de cara al inicio de la obra de ampliación de la Ruta 40.

Mientras que también se propone la construcción de una rotonda en el sector este de las intersecciones del Acceso Sur con las calles Aráoz y Azcuénaga para facilitar las maniobras de giro y la distribución del tránsito local.

Mejora del Acceso Sur hasta la Ruta 7

A la vez que se esté desarrollando la obra de la primera sección del Acceso Sur, se llevará a cabo la de la segunda, que abarca el tramo que va desde calle Azcuénaga, donde terminará la tercera vía, hasta la intersección con la Ruta Nacional N° 7 (Variante Palmira). Esta etapa se desarrolla en una zona semiurbana y tiene otras características.

A diferencia del primer tramo, en esta sección no se contempla la construcción de una tercera trocha, sino que el objetivo primordial es la rehabilitación integral del asfalto.

Según el informe técnico, se proyecta un refuerzo estructural que consiste en una carpeta de concreto asfáltico de 12 cm (aplicada en dos capas de 6 cm cada una) sobre una base de material granular de 20 cm. Además, se realizará el reemplazo total de la señalización vertical y la ejecución de nueva señalización horizontal.

acceso sur lujan obras puentes (4) De Azcuénaga hasta la Ruta 7, el Acceso Sur sufrirá renovación de la calzada sin ampliación. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

Por otra parte, también se proyecta la construcción de ramas de ingreso y egreso en la calle Varaschín. Esta obra busca dotar de un acceso seguro y controlado a las zonas este y oeste de la localidad de Perdriel.

El plazo de ejecución de esta etapa es de un año y el presupuesto oficial asignado es de $26.694 millones (aproximadamente 18 millones de dólares).

Aunque el flujo es menor que en el tramo urbano, se estima que esta sección del Acceso Sur alcanzará un tránsito medio de hasta 34.974 vehículos por día al finalizar el periodo de análisis de 12 años.