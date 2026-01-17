Un adolescente de 14 años está grave tras un accidente en Luján de Cuyo. Ocurrió en el Acceso Sur, a la altura de Carrodilla, donde un hombre de 57 años al mando del auto chocó contra el guardarraíl y volcó. Viajaban 6 personas en total, pero el menor fue quien más afectado resultó.
Un chico de 14 años tuvo un accidente y quedó en estado grave tras volcar en Luján de Cuyo
En el auto iban 6 personas en total. El accidente fue cuando el conductor impactó contra un guardarrail y varios autos estacionados. Su alcoholemia dio negativa
El accidente ocurrió cerca de las 23.30 del viernes en la lateral este del Acceso Sur, frente al frigorífico De Carolis, y provocó la intervención de personal policial de la Comisaría 47° y del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).
Cómo fue el accidente en Luján de Cuyo
Según la información oficial, el conductor de un Renault Megane que circulaba hacia el norte por el Acceso Sur perdió el dominio del vehículo, y como consecuencia chocó contra el guardarrail.
Tras ese impacto, el auto continuó su trayectoria, chocó contra varios vehículos que se encontraban estacionados en el costado este de la vía. Entre ellos, un Fiat Cronos, un Fiat Fire, un Fiat Palio y un Chrysler Cruiser.
Los heridos que dejó el accidente
En el vehículo viajaban 6 personas: el conductor y cinco acompañantes, de entre 14 y 34 años, los cuales resultaron con lesiones de distinta consideración.
Los adultos fueron trasladados al hospital Paroissien para su atención médica. En tanto, el adolescente fue derivado de urgencia al Hospital Notti, donde quedó internado por fractura de cráneo y fractura intercostal con neumotórax.
Al conductor del vehículo que protagonizó el accidente le hicieron un test de alcoholemia, y el resultado fue negativo.