Un chico de 14 años tuvo un accidente y quedó en estado grave tras volcar en Luján de Cuyo

Tras ese impacto, el auto continuó su trayectoria, chocó contra varios vehículos que se encontraban estacionados en el costado este de la vía. Entre ellos, un Fiat Cronos, un Fiat Fire, un Fiat Palio y un Chrysler Cruiser.

Los heridos que dejó el accidente

En el vehículo viajaban 6 personas: el conductor y cinco acompañantes, de entre 14 y 34 años, los cuales resultaron con lesiones de distinta consideración.

Los adultos fueron trasladados al hospital Paroissien para su atención médica. En tanto, el adolescente fue derivado de urgencia al Hospital Notti, donde quedó internado por fractura de cráneo y fractura intercostal con neumotórax.

El chico de 14 años herido en el accidente en Luján de Cuyo quedó internado en el Hospital Notti. Imagen ilustrativa.

Al conductor del vehículo que protagonizó el accidente le hicieron un test de alcoholemia, y el resultado fue negativo.