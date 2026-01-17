Inicio Policiales accidente
Acceso sur

Un chico de 14 años tuvo un accidente y quedó en estado grave tras volcar en Luján de Cuyo

En el auto iban 6 personas en total. El accidente fue cuando el conductor impactó contra un guardarrail y varios autos estacionados. Su alcoholemia dio negativa

Paola Alé
Por Paola Alé [email protected]
Este fue el escenario del accidente que ocurrió en la noche del viernes en Luján de Cuyo. 

Este fue el escenario del accidente que ocurrió en la noche del viernes en Luján de Cuyo. 

Foto: Mini

Un adolescente de 14 años está grave tras un accidente en Luján de Cuyo. Ocurrió en el Acceso Sur, a la altura de Carrodilla, donde un hombre de 57 años al mando del auto chocó contra el guardarraíl y volcó. Viajaban 6 personas en total, pero el menor fue quien más afectado resultó.

El accidente ocurrió cerca de las 23.30 del viernes en la lateral este del Acceso Sur, frente al frigorífico De Carolis, y provocó la intervención de personal policial de la Comisaría 47° y del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

policía de Mendoza movil policial.jpg
El Accidente ocurri&oacute; en la lateral este del Acceso Sur, en Carrodilla, Luj&aacute;n de Cuyo. Imagen ilustrativa.

El Accidente ocurrió en la lateral este del Acceso Sur, en Carrodilla, Luján de Cuyo. Imagen ilustrativa.

Cómo fue el accidente en Luján de Cuyo

Según la información oficial, el conductor de un Renault Megane que circulaba hacia el norte por el Acceso Sur perdió el dominio del vehículo, y como consecuencia chocó contra el guardarrail.

Tras ese impacto, el auto continuó su trayectoria, chocó contra varios vehículos que se encontraban estacionados en el costado este de la vía. Entre ellos, un Fiat Cronos, un Fiat Fire, un Fiat Palio y un Chrysler Cruiser.

Los heridos que dejó el accidente

En el vehículo viajaban 6 personas: el conductor y cinco acompañantes, de entre 14 y 34 años, los cuales resultaron con lesiones de distinta consideración.

Los adultos fueron trasladados al hospital Paroissien para su atención médica. En tanto, el adolescente fue derivado de urgencia al Hospital Notti, donde quedó internado por fractura de cráneo y fractura intercostal con neumotórax.

Una chica de 15 años fue apuñalada en una pelea y quedó internada en el Hospital Notti
El chico de 14 a&ntilde;os herido en el accidente en Luj&aacute;n de Cuyo qued&oacute; internado en el Hospital Notti. Imagen ilustrativa.

El chico de 14 años herido en el accidente en Luján de Cuyo quedó internado en el Hospital Notti. Imagen ilustrativa.

Al conductor del vehículo que protagonizó el accidente le hicieron un test de alcoholemia, y el resultado fue negativo.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar