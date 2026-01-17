Aconcagua: veteranos de guerra argentinos y británicos recuperan fuerzas antes de hacer cumbre "por la paz"

Aquí, un video que compartieron los chilenos y que muestra el panorama que se vive en el Aconcagua por estos días:

Embed - Hacia la cumbre del Monte Aconcagua #ejércitodechile #ejercitoargentino #aconcagua #shorts

En el caso de los veteranos de guerra, el desafío es múltiple: superar las heridas del conflicto y el paso de los años para construir un hito de amistad entre hombres que antes fueron enemigos.

Y entre los militares argentinos y chilenos también hay logros que destacar, porque se trata de la primera expedición conjunta en 25 años.

El asalto final a la cima del "Coloso de América"

Todavía es una incógnita lo que ocurrirá con la expedición de los veteranos. Lógico: si alguien tenía 23 años durante la Guerra de Malvinas (1982), hoy andará por los 67.

cumbre por la paz aconcagua La memoria de la guerra se convierte en una oportunidad para sanar las heridas en el Aconcagua. Imagen ilustrativa.

En contraste, el team de militares argentinos y chilenos podría hacer cumbre en el Aconcagua el próximo sábado, según informó por Canal 7 y desde Uspallata el periodista Miguel Pelaytay.

El capitán chileno William Sepúlveda destacó: "Para nosotros, como integrantes de la Escuela de Montaña de Chile, es un tremendo orgullo estar aquí. La montaña nos une, en definitiva. Es un símbolo de unión y de trabajo conjunto por la paz".

La logística de ambas patrullas en Aconcagua es compleja. Involucra a especialistas en alta montaña, personal médico y rescatistas que garantizan la seguridad de todos los integrantes del grupo.