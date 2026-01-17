"En la inmensidad de la montaña no importan las banderas que defendimos ayer, sino la mano que nos tendemos hoy. Subimos porque creemos que la fraternidad es el único camino posible", se lee en uno de los comunicados de la Cumbre por la Paz, una expedición de veteranos de Malvinas que quiere coronar el cerro Aconcagua (6.961 m) y que no afloja a pesar de las dificultades.
Aconcagua: veteranos de guerra argentinos y británicos recuperan fuerzas antes de hacer cumbre "por la paz"
Hay dos grupos particulares en el Aconcagua: uno es de veteranos de Malvinas; el otro está compuesto por militares argentinos y chilenos. Aventura y fraternidad
Entre estos veteranos de guerra hay 4 británicos y 7 argentinos. Recientemente llegaron a Campamento Canadá (a alrededor de 5.000 metros de altura) y volvieron a Plaza de Mulas, (a 4.300 metros de altura) en la base del cerro. Ninguno es "joven" en el sentido biológico del término. Pero sí en espíritu. Y van por todo en los diez días que les quedan para seguir rumbo a la cima.
Dos patrullas en busca de la cima del Aconcagua
En tanto, hay otra expedición de militares argentino/chilena que cuenta con 24 efectivos de ambos países y que también tiene como estandarte la hermandad. Ellos ya pasaron Canadá y van rápido hacia arriba. El capitán jefe de Expedición Maximiliano Zurmüller (Argentina) lo anticipó en contacto con Canal 7: "Ahora es la meteorología la que manda".
Aquí, un video que compartieron los chilenos y que muestra el panorama que se vive en el Aconcagua por estos días:
En el caso de los veteranos de guerra, el desafío es múltiple: superar las heridas del conflicto y el paso de los años para construir un hito de amistad entre hombres que antes fueron enemigos.
Y entre los militares argentinos y chilenos también hay logros que destacar, porque se trata de la primera expedición conjunta en 25 años.
El asalto final a la cima del "Coloso de América"
Todavía es una incógnita lo que ocurrirá con la expedición de los veteranos. Lógico: si alguien tenía 23 años durante la Guerra de Malvinas (1982), hoy andará por los 67.
En contraste, el team de militares argentinos y chilenos podría hacer cumbre en el Aconcagua el próximo sábado, según informó por Canal 7 y desde Uspallata el periodista Miguel Pelaytay.
El capitán chileno William Sepúlveda destacó: "Para nosotros, como integrantes de la Escuela de Montaña de Chile, es un tremendo orgullo estar aquí. La montaña nos une, en definitiva. Es un símbolo de unión y de trabajo conjunto por la paz".
La logística de ambas patrullas en Aconcagua es compleja. Involucra a especialistas en alta montaña, personal médico y rescatistas que garantizan la seguridad de todos los integrantes del grupo.