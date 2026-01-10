Inicio Sociedad Aconcagua
Como hace 25 años

Los ejércitos de Argentina y Chile se unieron en una expedición para subir el Aconcagua

La expedición conjunta de los ejércitos de Argentina y Chile ya comenzó. El objetivo de esta ascensión al Aconcagua es emular una travesía similar de hace 25 años

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
Militares argentinos y chilenos en el Cristo Redentor. Buscarán subir el Aconcagua.

Militares argentinos y chilenos en el Cristo Redentor. Buscarán subir el Aconcagua.

Foto: Ministerio de Defensa

Tropas de montaña de los Ejércitos de Argentina y Chile iniciaron esta semana su ascensión al cerro Aconcagua. Curiosamente este jueves la montaña más alta de América amaneció cubierta de nieve en pleno verano. En el campamento plaza de Mulas se acumularon 30 centímetros.

Esta travesía es parte de un programa de adiestramiento estival de la Octava Brigada de Infantería Montaña, con asiento en Mendoza a la que se unieron miembros de las fuerzas armadas chilenas.

El acto de inicio de la expedición andinística fue el Refugio Militar Cristo Redentor con la participación del personal que integrará la misión combinada responsable del ascenso.

tropas de argentina y chile van al aconcagua1
Equipados para intentar subir el Aconcagua.

Equipados para intentar subir el Aconcagua.

Expedición binacional argentino-chilena

Con este ascenso se conmemorarán los 25 años de la última ascensión binacional al Aconcagua realizada por tropas de montaña de ambos ejércitos. Está previsto que la expedición demande cerca de 20 días y que la cumbre se corone entre el 25 y el 26 de enero.

La formación incluyó el izamiento de los pabellones nacionales, la interpretación de los himnos patrios de ambos países, una invocación religiosa y la entrega de distintivos identificatorios de la expedición, junto con testimonios de cumbre que acompañarán a los integrantes durante la ascensión.

La expedición se ejecutará conforme a un planeamiento que contempla un esquema logístico específico y protocolos sanitarios y de seguridad. Entre las medidas previstas se incluyen controles médicos, procesos de aclimatación progresiva, patrullas de rescate, apoyo de medios aéreos y un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y del terreno.

tropas de argentina y chile van al aconcagua2
Saludo e intercambios entre los responsables de la expedición argentino-chilena.

Saludo e intercambios entre los responsables de la expedición argentino-chilena.

La ascensión conjunta tiene como antecedente una serie de instancias previas de coordinación desarrollada a fines de 2025, para la planificación logística, administrativa y operativa.

La expedición binacional Aconcagua 2026 es parte de un programa de cooperación militar entre Argentina y Chile, en el que la Cordillera de los Andes se consolida como un espacio de entrenamiento conjunto y coordinación operativa entre fuerzas de ambos países.

Por estos días otra expedición binacional comenzó el desafío de subir el Aconcagua. En este caso se trata de una delegación de ex combatientes de Malvinas, integrada por argentinos y británicos.

Fueron enemigos en la guerra de 1982 y ahora 9 veteranos de nuestro país y 5 del Reino Unido que estuvieron en aquel conflicto bélico se unieron en un proyecto para ir a la cima del Aconcagua como símbolo de paz y reconciliación.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar