Los ejércitos de Argentina y Chile se unieron en una expedición para subir el Aconcagua

tropas de argentina y chile van al aconcagua1 Equipados para intentar subir el Aconcagua. Foto: Ministerio de Defensa

Expedición binacional argentino-chilena

Con este ascenso se conmemorarán los 25 años de la última ascensión binacional al Aconcagua realizada por tropas de montaña de ambos ejércitos. Está previsto que la expedición demande cerca de 20 días y que la cumbre se corone entre el 25 y el 26 de enero.

La formación incluyó el izamiento de los pabellones nacionales, la interpretación de los himnos patrios de ambos países, una invocación religiosa y la entrega de distintivos identificatorios de la expedición, junto con testimonios de cumbre que acompañarán a los integrantes durante la ascensión.

La expedición se ejecutará conforme a un planeamiento que contempla un esquema logístico específico y protocolos sanitarios y de seguridad. Entre las medidas previstas se incluyen controles médicos, procesos de aclimatación progresiva, patrullas de rescate, apoyo de medios aéreos y un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y del terreno.

tropas de argentina y chile van al aconcagua2 Saludo e intercambios entre los responsables de la expedición argentino-chilena. Foto: Ministerio de Defensa

La ascensión conjunta tiene como antecedente una serie de instancias previas de coordinación desarrollada a fines de 2025, para la planificación logística, administrativa y operativa.

La expedición binacional Aconcagua 2026 es parte de un programa de cooperación militar entre Argentina y Chile, en el que la Cordillera de los Andes se consolida como un espacio de entrenamiento conjunto y coordinación operativa entre fuerzas de ambos países.

Por estos días otra expedición binacional comenzó el desafío de subir el Aconcagua. En este caso se trata de una delegación de ex combatientes de Malvinas, integrada por argentinos y británicos.

Fueron enemigos en la guerra de 1982 y ahora 9 veteranos de nuestro país y 5 del Reino Unido que estuvieron en aquel conflicto bélico se unieron en un proyecto para ir a la cima del Aconcagua como símbolo de paz y reconciliación.