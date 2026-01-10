Venezuela y Estados Unidos comienzan a restablecer las relaciones tras la caída de Maduro

Buque Marinera petroleo Venezuela Rusia Foto: Agencia Reuters

La liberación de los presos políticos que no termina de cerrar

En coincidencia con los movimientos diplomáticos, el gobierno interino inició una liberación progresiva de presos políticos, aunque el ritmo de las excarcelaciones genera angustia en las familias:

Cifras y nombres: la oposición reporta apenas una decena de liberaciones, entre las que destacan el excandidato Enrique Márquez, la activista Rocío San Miguel y 4 ciudadanos españoles.

Vigilias: familiares de los detenidos montaron campamentos improvisados frente a la cárcel de El Rodeo I, cerca de Caracas, ante la falta de materialización de nuevas salidas durante la jornada del sábado. Allí está detenido el gendarme argentino Nahuel Gallo (34) desde hace más de un año.

Presos políticos: según la ONG Foro Penal, aún permanecen detenidas más de 800 personas por razones políticas, incluyendo a 175 militares.

El Gobierno insiste por el gendarme Nahuel Gallo Nahuel Gallo, el gendarme argentino que está detenido en la cárcel El Rodeo 1, en Caracas, desde hace 13 meses. Foto: redes sociales

La presión de Donald Trump sobre el flujo del petróleo

El presidente Trump frenó una “segunda oleada de ataques” debido a estas liberaciones, pero mantiene la presión sobre el flujo de crudo. Recientemente, fuerzas estadounidenses incautaron el buque Olina, que intentaba eludir los controles; sin embargo, PDVSA describió el hecho como una "operación conjunta exitosa” después del cambio de clima político.

En una publicación en Truth -su propia red social-, Trump señaló que, debido a “la cooperación” del nuevo gobierno de Delcy Rodríguez, los ataques no son “necesarios”.

En el escenario regional, la caída de Maduro ha reconfigurado las alianzas:

María Corina Machado : la líder opositora será recibida por Trump la próxima semana, luego de haber sido inicialmente apartada de los planes de la Casa Blanca.

: la líder opositora será recibida por Trump la próxima semana, luego de haber sido inicialmente apartada de los planes de la Casa Blanca. Edmundo González Urrutia : desde su exilio en España, reclama el reconocimiento de su victoria en las elecciones de 2025.

: desde su exilio en España, reclama el reconocimiento de su victoria en las elecciones de 2025. Colombia: Trump confirmó que recibirá al presidente Gustavo Petro en febrero, tras una llamada donde limaron asperezas respecto a la lucha contra el narcotráfico y la guerrilla del ELN.

“Venezuela está liberando a un gran número de presos políticos, como muestra de su ‘búsqueda de la paz’. Este es un gesto muy importante e inteligente. Estados Unidos y Venezuela están colaborando eficazmente, especialmente en la reconstrucción, de una forma mucho mayor, mejor y más moderna, de su infraestructura de petróleo y gas. Gracias a esta cooperación, cancelé la segunda ola de ataques, prevista previamente, que parece innecesaria", remarcó Trump.

Fuente: Noticas Argentinas