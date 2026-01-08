Venezuela anunció la liberación de presos como "gesto de paz" y crece la expectativa por Nahuel Gallo

Embed - Venezuela anuncia la inminente liberación de presos políticos

Aún no hay identidades confirmados de liberados en Venezuela

El titular del Parlamento venezolano evitó brindar precisiones sobre la identidad de los beneficiados o la cifra exacta de liberados, aunque subrayó el carácter inmediato de la disposición:

Inmediatez : "Estos procesos de excarcelación están ocurriendo en este mismo momento", afirmó el funcionario durante su intervención ante los medios.

: "Estos procesos de excarcelación están ocurriendo en este mismo momento", afirmó el funcionario durante su intervención ante los medios. Impacto social: la noticia generó una rápida reacción en los familiares de los detenidos, quienes mantienen vigilias y protestas en Caracas a la espera de confirmaciones oficiales sobre los nombres que integran las listas de excarcelación.

La medida es interpretada por diversos analistas como un intento del oficialismo residual por abrir canales de diálogo o aliviar la presión internacional, en una semana marcada por hitos judiciales determinantes para la cúpula del gobierno de Caracas en tribunales de los Estados Unidos.

Cinco españoles entre los primeros liberados

El gobierno español confirmó este jueves la “liberación en Caracas de cinco españoles, uno de ellos ciudadana con doble nacionalidad, que se preparan a viajar rumbo a España asistidos por nuestra embajada en Caracas”, según informaron a través de X.

“El Gobierno de España traslada su alegría a estos ciudadanos, sus familiares y amigos. El ministro (José Manuel) Albares ha podido hablar con todos ellos personalmente”, añadieron.

“España, que mantiene relaciones fraternales con el pueblo venezolano, recibe esta decisión como un paso positivo en la nueva etapa en la que se encuentra Venezuela”, remarcaron.

Bullrich insiste con la liberación de Gallo y Giuliani

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, sostuvo este jueves que el oficialismo está siguiendo “de cerca” la liberación de presos políticos anunciada por el régimen venezolano e insistió en el pedido por la libertad del gendarme argentino Nahuel Gallo y el abogado Germán Giuliani.

“Seguimos de cerca esta información. Que empiecen a liberar presos políticos es una gran noticia. Esperamos lo más importante: que Nahuel Gallo y Germán Giuliani sean liberados. Los queremos de vuelta en casa, con sus familias”, sostuvo la ex ministra de Seguridad en su cuenta de X.

La jefa de bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich.

Agregó que “esto pasa gracias a la decisión y acción de Estados Unidos y a Nicolás Maduro preso”.

“La libertad es volver. Y vamos a seguir hasta que vuelvan. La Argentina los espera”, cerró su mensaje Bullrich, en medio de la expectativa que se generó por las posibles liberaciones de los argentinos Gallo y Giulani.

Venezuela sigue en Estado de Conmoción Exterior

Venezuela, a pesar de esta buena noticia, permanece en Estado de Conmoción Exterior en todo el territorio tras ser declarado por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, quien apuntó nuevamente contra el operativo de Estados Unidos que terminó con la captura de Nicolás Maduro. Esto permite buscar y capturar a ciudadanos de manera expedita.

Se trata de medidas excepcionales en seguridad, economía política y social, en un contexto que el chavismo denominó como un escenario de hostilidad externa sin precedentes. El texto tiene fecha del sábado, con la firma del líder del chavismo Nicolás Maduro, lo que deja en evidencia que el documento ya estaba listo para su ejecución.