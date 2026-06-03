Cayeron otros 4 sospechosos de cometer el crimen de un empleado municipal por error

Germán Di Giovambattista crimen guaymallen El empleado municipal que fue víctima del crimen en Guaymallén.

Los primeros detenidos por el crimen fueron Lucas Gómez Lisanti (25) y su padre, Gustavo Alfredo Gómez (51). El primero de ellos había sido víctima del robo de su moto y se está investigando si intentó recuperarla mediante la fuerza. Según la Fiscalía, de ese acto de Justicia por mano propia intervino su progenitor junto a un grupo identificado con la barrabrava de Maipú -los 4 detenidos de este lunes y Brian Jesús Amaya (34), quien fue capturado hace 2 días-.

Crimen por error

El episodio ocurrió en los primeros minutos del sábado 11 de abril pasado en la puerta del domicilio familiar de Germán Di Giovambattista, un empleado municipal de Guaymallén y padre de 2 hijas. Sobre calle Mathus Hoyos 4400, un vehículo negro ocupado por al menos 5 sujetos se detuvo y comenzó a golpear el portón de la propiedad reclamando por una moto.

crimen guaymallen di diovambattista Los Gómez fueron los primeros detenidos por el crimen en Guaymallén.

Germán Di Giovambattista salió para ver qué ocurría y comenzó una discusión con la facción contraria, pese a que el hombre les explicó que no tenía ningún vehículo de esas características -dato comprobado en la investigación-. La pelea pasó a mayores a tal punto que el dueño de casa empuñó un machete para defender a su familia. Los atacantes se subieron al vehículo para huir del lugar, no sin antes efectuar un disparo con una pistola 9 milímetros que impactó en el tórax del hombre.

La violenta secuencia fue reconstruida gracias a testimonios claves -la pareja de la víctima fatal y vecinos de Bermejo- e imágenes de las cámaras de seguridad. Pero fue difícil para los investigadores comprender el móvil del crimen: el empleado municipal efectivamente no tenían ninguna moto como así tampoco parecía ser un asalto en su casa. Finalmente primó la hipótesis de que los atacantes habían sufrido el robo de un vehículo de esas características y fueron a recuperarlo a la casa de Germán Di Giovambattista por error.