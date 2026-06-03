Fue una madrugada agitada en Maipú y otros puntos del Gran Mendoza. En múltiples allanamientos, las autoridades lograron detener a los 4 sospechosos que restaban atrapar en el marco de la investigación por el crimen de Germán David Di Giovambattista (40), el empleado público asesinado por error en la puerta de su casa en Guaymallén.
Cayeron otros 4 sospechosos de cometer el crimen de un empleado municipal por error
En varios procedimientos que se realizaron lograron terminar de capturar a la banda que habría cometido el crimen de Germán David Di Giovambattista (40)
El expediente por el crimen ya tenía 3 sospechosos capturados y restaba atrapar al cuarteto restante, varios de ellos pertenecientes a la barrabrava de Deportivo Maipú. Según informaron fuentes vinculadas a la investigación, efectivos policiales realizaron una batería de allanamientos que arrojaron resultados exitosos.
De esta forma, los 4 nuevos detenidos que tiene tiene el crimen quedaron a disposición de la fiscal de Homicidios Andrea Lazo. De no mediar sorpresas, serán imputados por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y quedarán privados de su libertad.
Los primeros detenidos por el crimen fueron Lucas Gómez Lisanti (25) y su padre, Gustavo Alfredo Gómez (51). El primero de ellos había sido víctima del robo de su moto y se está investigando si intentó recuperarla mediante la fuerza. Según la Fiscalía, de ese acto de Justicia por mano propia intervino su progenitor junto a un grupo identificado con la barrabrava de Maipú -los 4 detenidos de este lunes y Brian Jesús Amaya (34), quien fue capturado hace 2 días-.
Crimen por error
El episodio ocurrió en los primeros minutos del sábado 11 de abril pasado en la puerta del domicilio familiar de Germán Di Giovambattista, un empleado municipal de Guaymallén y padre de 2 hijas. Sobre calle Mathus Hoyos 4400, un vehículo negro ocupado por al menos 5 sujetos se detuvo y comenzó a golpear el portón de la propiedad reclamando por una moto.
Germán Di Giovambattista salió para ver qué ocurría y comenzó una discusión con la facción contraria, pese a que el hombre les explicó que no tenía ningún vehículo de esas características -dato comprobado en la investigación-. La pelea pasó a mayores a tal punto que el dueño de casa empuñó un machete para defender a su familia. Los atacantes se subieron al vehículo para huir del lugar, no sin antes efectuar un disparo con una pistola 9 milímetros que impactó en el tórax del hombre.
La violenta secuencia fue reconstruida gracias a testimonios claves -la pareja de la víctima fatal y vecinos de Bermejo- e imágenes de las cámaras de seguridad. Pero fue difícil para los investigadores comprender el móvil del crimen: el empleado municipal efectivamente no tenían ninguna moto como así tampoco parecía ser un asalto en su casa. Finalmente primó la hipótesis de que los atacantes habían sufrido el robo de un vehículo de esas características y fueron a recuperarlo a la casa de Germán Di Giovambattista por error.