Crimen de la modelo argentina: un intento de engaño y una detención que demoró mucho tiempo

Reverter nació el 29 de junio de 1988 y tenía domicilios registrados en La Plata y en Viedma. En sus últimos registros laborales figuraba como empleado de dos empresas de servicios tecnológicos. La investigación en su contra fue impulsada por el fiscal federal Marcos Escandell, a cargo de forma interina de la sede fiscal descentralizada de Viedma, quien lo consideró el principal sospechoso del femicidio.

En tanto, en enero de 2026 se ordenó su detención para extraditarlo a México, donde ocurrió el crimen en el que murió la modelo argentina.

Cómo fue el crimen de Agostina Jalabert

Según el expediente de los investigadores, Reverter comenzó a golpear a Jalabert en la cara y el cuerpo, ejerciendo presión en el cuello, hasta asesinarla. Luego, tomó un cinturón y lo ató al cuello de la víctima con el objetivo de simular un suicidio. La fiscalía mexicana no le creyó y sostuvo que era el principal sospechoso y que había manipulado la escena para encubrir el homicidio.

A partir de ese momento y viendo que no iba a poder salirse con la suya, Reverter se fugó.

Quién era Agostina Jalabert

Agostina Jalabert era una modelo e influencer oriunda de Carmen de Patagones, en la provincia de Buenos Aires, que tenía 31 años al momento de su muerte. Vivía desde septiembre de 2022 en el Complejo Paseo del Real, en Playa del Carmen, junto a su hermana Candela. A fines de diciembre de 2022, Reverter fue a visitarla para pasar las fiestas, se reconciliaron y se quedó a vivir con ambas, según relataron desde su entorno a Infobae.

El 18 de febrero de 2023, su hermana Candela llegó al departamento y lo encontró cerrado, algo que no era habitual. Intento abrir la puerta con el código y nada. Lo mismo cuando golpeó y tocó el timbre. Finalmente, ante el escándalo que se estaba produciendo, Reverter desde adentro y dijo que Agostina estaba durmiendo. Candela igual entró y comenzó a buscar a su hermana, hasta que la encontró en el baño, sentada y atada con un cinturón al toallero. Ya estaba muerta.