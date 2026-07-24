Un argentino fue detenido por la Policía de Estados Unidos por el crimen de su ex pareja, una mujer argentina de 31 años asesinada en Playa del Carmen, México, en febrero de 2023.
Crimen de la modelo argentina: un intento de engaño y una detención que demoró mucho tiempo
La ex pareja de la modelo argentina Agostina Jalabert fue detenida por las autoridades de Estados Unidos. Quién es el sospechoso
Juan Manuel Reverter fue detenido por la muerte de Agostina Jalabert. El arresto se produjo en el condado de Deschute, en la coidad de Aragon, por autoridades de Estados Unidos que lo buscaban por pedido de Interpol. Además de ser buscado en Estados Unidos, el argentino también lo era en Guatemala y Belice.
Cómo fue la detención del argentino acusado de matar a la modelo argentina Agostina Jalabert
El operativo donde se produjo la detención de Jalabert se produjo a las 7.30 de la mañana de este jueves. Intervinieron en el arresto la United States Marshals Service, Interpol Washington, Homeland Security Investigation y la Patrulla Fronteriza.
Reverter nació el 29 de junio de 1988 y tenía domicilios registrados en La Plata y en Viedma. En sus últimos registros laborales figuraba como empleado de dos empresas de servicios tecnológicos. La investigación en su contra fue impulsada por el fiscal federal Marcos Escandell, a cargo de forma interina de la sede fiscal descentralizada de Viedma, quien lo consideró el principal sospechoso del femicidio.
En tanto, en enero de 2026 se ordenó su detención para extraditarlo a México, donde ocurrió el crimen en el que murió la modelo argentina.
Cómo fue el crimen de Agostina Jalabert
Según el expediente de los investigadores, Reverter comenzó a golpear a Jalabert en la cara y el cuerpo, ejerciendo presión en el cuello, hasta asesinarla. Luego, tomó un cinturón y lo ató al cuello de la víctima con el objetivo de simular un suicidio. La fiscalía mexicana no le creyó y sostuvo que era el principal sospechoso y que había manipulado la escena para encubrir el homicidio.
A partir de ese momento y viendo que no iba a poder salirse con la suya, Reverter se fugó.
Quién era Agostina Jalabert
Agostina Jalabert era una modelo e influencer oriunda de Carmen de Patagones, en la provincia de Buenos Aires, que tenía 31 años al momento de su muerte. Vivía desde septiembre de 2022 en el Complejo Paseo del Real, en Playa del Carmen, junto a su hermana Candela. A fines de diciembre de 2022, Reverter fue a visitarla para pasar las fiestas, se reconciliaron y se quedó a vivir con ambas, según relataron desde su entorno a Infobae.
El 18 de febrero de 2023, su hermana Candela llegó al departamento y lo encontró cerrado, algo que no era habitual. Intento abrir la puerta con el código y nada. Lo mismo cuando golpeó y tocó el timbre. Finalmente, ante el escándalo que se estaba produciendo, Reverter desde adentro y dijo que Agostina estaba durmiendo. Candela igual entró y comenzó a buscar a su hermana, hasta que la encontró en el baño, sentada y atada con un cinturón al toallero. Ya estaba muerta.
En pocas palabras
- Detención: Juan Manuel Reverter, argentino, fue arrestado en EE.UU. por el crimen de su expareja, la modelo Agostina Jalabert.
- Crimen: Se le acusa de asesinar a Jalabert en México y simular un suicidio, intentando luego fugar.
- Investigación: La detención fue fruto de una colaboración internacional, incluyendo Interpol y agencias de EE.UU.