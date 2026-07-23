El insólito error que permitió detener a una joven de 22 años acusada del brutal crimen contra una jubilada

Al momento de su detención, la joven llevaba consigo un celular, una tablet y un llamativo botín: dólares estadounidenses y billetes de diversas monedas extranjeras, como liras turcas, dólares australianos, reales brasileños, rupias indonesias y pesos uruguayos y colombianos.

Brutalidad y un plan para hacer volar la escena del crimen

El asesinato de María Cristina Trejo conmocionó profundamente a los vecinos del barrio Argüello. El pasado 4 de julio, las autoridades encontraron a la víctima sin vida bajo su cama, con evidentes signos de haber recibido una brutal golpiza.

Pero el horror no terminó allí: al ingresar, los investigadores notaron que las llaves de gas de la vivienda estaban abiertas. La principal hipótesis de la fiscalía es que los asesinos intentaron generar una explosión para calcinar el cuerpo, borrar evidencias y encubrir el homicidio.

Además, los peritos descubrieron una perversa maniobra distractiva. Se sospecha que los agresores utilizaron el teléfono celular de la jubilada tras el crimen para enviar mensajes a sus familiares, haciéndoles creer que la mujer de 84 años seguía con vida y ganando así un tiempo valioso antes de que denunciaran su desaparición.

Se espera que en las próximas horas la Fiscalía de Instrucción Distrito 2, Turno 3 de Córdoba, que lleva adelante la investigación, solicite formalmente su traslado hacia la provincia para su declaración indagatoria y avanzar con el procesamiento penal por el atroz crimen de la jubilada.