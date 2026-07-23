La Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo este martes en el barrio porteño de Retiro a la principal prófuga por el crimen de la jubilada en Córdoba. Se trata de una joven de 22 años, acusada de asesinar a María Cristina Trejo (84), cuyo cuerpo fue hallado el pasado 4 de julio escondido debajo de una cama en su vivienda del barrio Argüello. La sospechosa se había dado a la fuga horas después del homicidio, pero fue acorralada gracias a un insólito error.
El insólito error que permitió detener a una joven de 22 años acusada del brutal crimen contra una jubilada
Una joven de 22 años fue detenida en la Ciudad de Buenos Aires acusada de ser la autora del brutal homicidio de María Cristina Trejo (84) en el barrio Argüello. Un insólito error en sus redes sociales permitió a la Policía rastrear sus movimientos.
El detalle en redes sociales que permitió la captura en Retiro
Tras el homicidio, la acusada escapó hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, su plan de evasión tuvo una falla letal: no dejó de utilizar su teléfono. Efectivos de la División Homicidios descubrieron su paradero al analizar fotografías que publicaba en sus redes sociales, donde se mostraba paseando por distintos puntos de la Capital Federal, específicamente en la esquina de Armenia y Nicaragua, en Palermo.
Con este dato clave, una comisión de la Policía de Córdoba viajó a Buenos Aires. En un operativo conjunto, se desplegaron tareas de inteligencia en la zona de Palermo y en un departamento de alquiler temporario ubicado en Paraguay y Esmeralda. Finalmente, los agentes lograron interceptarla mientras caminaba por Retiro, barrio al que se había mudado recientemente, presuntamente para seguir evadiendo a la Justicia.
Al momento de su detención, la joven llevaba consigo un celular, una tablet y un llamativo botín: dólares estadounidenses y billetes de diversas monedas extranjeras, como liras turcas, dólares australianos, reales brasileños, rupias indonesias y pesos uruguayos y colombianos.
Brutalidad y un plan para hacer volar la escena del crimen
El asesinato de María Cristina Trejo conmocionó profundamente a los vecinos del barrio Argüello. El pasado 4 de julio, las autoridades encontraron a la víctima sin vida bajo su cama, con evidentes signos de haber recibido una brutal golpiza.
Pero el horror no terminó allí: al ingresar, los investigadores notaron que las llaves de gas de la vivienda estaban abiertas. La principal hipótesis de la fiscalía es que los asesinos intentaron generar una explosión para calcinar el cuerpo, borrar evidencias y encubrir el homicidio.
Además, los peritos descubrieron una perversa maniobra distractiva. Se sospecha que los agresores utilizaron el teléfono celular de la jubilada tras el crimen para enviar mensajes a sus familiares, haciéndoles creer que la mujer de 84 años seguía con vida y ganando así un tiempo valioso antes de que denunciaran su desaparición.
Se espera que en las próximas horas la Fiscalía de Instrucción Distrito 2, Turno 3 de Córdoba, que lleva adelante la investigación, solicite formalmente su traslado hacia la provincia para su declaración indagatoria y avanzar con el procesamiento penal por el atroz crimen de la jubilada.
En pocas palabras
- Detenida joven de 22 años: Fue arrestada en Buenos Aires por el brutal homicidio de una jubilada en Córdoba.
- Error en redes sociales: Publicaciones en redes sociales permitieron a la policía rastrear sus movimientos y dar con su paradero.
- Intento de encubrimiento: Se investiga si los agresores intentaron generar una explosión de gas para borrar evidencias.