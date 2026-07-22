Dejó la ciudad para ayudar a su padre de 83 años y salvar la finca familiar: hoy cosecha 20 toneladas de fruta

Sin embargo, la hija decidió cambiar el rumbo de la producción y romper con el modelo basado en el monocultivo de mandioca y la ganadería. En su lugar, apostó por la fruticultura, especialmente por el melón amarillo y la sandía, productos con mayor valor comercial y posibilidades de inserción en mercados más exigentes.

Padre e hija: un legado familiar que renació con 24 toneladas

Uno de los principales desafíos fue enfrentar las condiciones extremas del semiárido brasileño, marcado por largos períodos de sequía. Para garantizar una producción estable, la hija del ganadero desarrolló un sistema de riego controlado abastecido por reservorios de agua propios, como represas y açudes, lo que le permitió reducir la dependencia de las lluvias y mantener un esquema productivo constante.

El trabajo de Inara fue reconocido en 2025, cuando obtuvo el primer lugar en Paraíba dentro de la categoría Productora Rural del Prêmio Sebrae Mulher de Negócios, celebrado en Campina Grande.

Además, aprovechó que la tierra de la finca familiar nunca había sido tratada con productos químicos para obtener el sello oficial IBD de producción orgánica. Esta certificación transformó sus melones y sandías en productos con valor agregado, pasando de una producción rural tradicional a una oferta premium con origen garantizado.

En 2026, la superficie cultivada ya se había duplicado respecto al inicio del proyecto. Actualmente, la Fazenda Nova Boa Vista se encuentra en etapa de preparación del suelo para una nueva cosecha de melón amarillo, con una expectativa de producción de entre 18 y 20 toneladas bajo un modelo de planificación continua.