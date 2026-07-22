El pronóstico del tiempo para Mendoza es bastante alentador para los próximos días, según los datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional. Es positivo para los que disfrutan del calor, ya que se vienen días primaverales en medio de tanto frío.
El pronóstico del tiempo adelanta que se vienen días primaverales y el termómetro trepará hasta los 26º
En pleno invierno y con jornadas muy frías, se viene un alivio reparador, según señala el pronóstico del tiempo
Para este miércoles 22 de julio, el pronóstico del tiempo señala que estará bastante fresco toda la jornada, con cielo nublado, una temperatura mínima que rozó los 3º en el Gran Mendoza, mientras que se espera que el termómetro se eleve a 10º por la tarde.
Pronóstico del tiempo en Mendoza: cómo serán los próximos días
El Servicio Meteorológico Nacional, en su pronóstico del tiempo extendido, indica que las temperaturas máximas comenzarán a escalar gradualmente desde este miércoles hasta el lunes 27 de julio, día clave para los amantes del calor.
Entre este jueves 23 y sábado 25, las nubes comenzarán a disiparse, las jornadas frías comenzarán a calentarse de a poco y el termómetro escalará de a pocos a temperaturas agradables.
Lo mejor para los que disfrutan de hacer actividades al aire libre y que ya están cansados del frío de los días de invierno, se podrá gozar el domingo 25 y lunes 26, donde la temperatura será propia de primavera.
Si bien aún faltan dos meses para la primavera, una de las estaciones más esperadas, el calor traerá un bálsamo para los que sufren el frío.
Se espera que el domingo, el termómetro registre 7º de mínima y una máxima de 22º por la tarde. Mientras que el lunes será el mejor día, ya que la mínima será de 9º y la máxima estará en el orden de los 26º.
El pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional, para el martes 28, indica que la temperatura descenderá abruptamente, ya que la máxima sólo llegará a los 16º, 10º menos que la jornada anterior.
En pocas palabras
- Alivio primaveral: el pronóstico del tiempo anticipa días con temperaturas de hasta 26º, trayendo un respiro al frío invernal.
- Escalada gradual: las temperaturas máximas aumentarán progresivamente hasta el lunes 27 de julio, disipándose las nubes.
- Cambio brusco: se espera un descenso abrupto de la temperatura para el martes 28, con máximas de 16º.