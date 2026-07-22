El pronóstico del tiempo adelanta que se vienen días primaverales y el termómetro trepará hasta los 26º

Entre este jueves 23 y sábado 25, las nubes comenzarán a disiparse, las jornadas frías comenzarán a calentarse de a poco y el termómetro escalará de a pocos a temperaturas agradables.

Lo mejor para los que disfrutan de hacer actividades al aire libre y que ya están cansados del frío de los días de invierno, se podrá gozar el domingo 25 y lunes 26, donde la temperatura será propia de primavera.

Si bien aún faltan dos meses para la primavera, una de las estaciones más esperadas, el calor traerá un bálsamo para los que sufren el frío.

Se espera que el domingo, el termómetro registre 7º de mínima y una máxima de 22º por la tarde. Mientras que el lunes será el mejor día, ya que la mínima será de 9º y la máxima estará en el orden de los 26º.

El pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional, para el martes 28, indica que la temperatura descenderá abruptamente, ya que la máxima sólo llegará a los 16º, 10º menos que la jornada anterior.