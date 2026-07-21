El pronóstico del tiempo anuncia lluvias y chaparrones toda la jornada y buenas noticias para el fin de semana

Además, la jornada estará marcada por un descenso de temperatura respecto al lunes, con un termómetro que escalará hasta los 8 grados por la tarde.

Cielo mayormente nublado todo el martes, la temperatura mínima se dará por la noche y la madrugada del miércoles, con un registro de 3 grados.

El miércoles la lluvia se detendrá y la temperatura máxima escalará hasta los 11 grados.

Pronóstico del tiempo para el fin de semana en Mendoza

El pronóstico del tiempo para el fin de semana en Mendoza, se acuerdo a lo que adelanta el extendido del Servicio Meteorológico Nacional, da muy buenas señales con un buen tiempo.

El termómetro comenzará a escalar gradualmente día a día, por lo que el sábado y domingo, habrá temperaturas que llegarán a los 15 grados, jornadas óptimas para realizar actividades al aire libre.

El pronóstico del tiempo señala que el cielo de Mendoza estará mayormente nublado hasta el jueves (3 grados de mínima y 11 de maxima).

Las nubes comenzarán a disiparse a partir del viernes, disminuyendo prácticamente del todo la probabilidad de lluvias aisladas el fin de semana.

La temperatura subirá hasta los 17 grados el próximo lunes, en un invierno que está entregando días primaverales, ideales para tomar solcito.