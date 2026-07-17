Pronóstico del tiempo: se acerca un frente frío con posibles lluvias para el fin de semana en Mendoza

En alta montaña continuarán las nevadas. Foto: Osvaldo Valle.

El pronóstico del viernes hasta el lunes

Viernes 17: mayormente nublado con precipitaciones aisladas que se inician en el sur provincial, vientos moderados del sudeste. Nevadas intensas en cordillera. Máxima: 18°C y mínima: 6°C.

Sábado 18: mayormente nublado y frío con precipitaciones, vientos moderados del sudeste. Nevadas intensas en cordillera. Máxima: 14°C y mínima: 3°C.

Domingo 19: mayormente nublado y frío, vientos moderados del sudeste. Precipitaciones aisladas. Nevadas en cordillera. Máxima: 14°C y mínima: 2°C.

Lunes 20: Parcial nublado y frío, vientos del sector sur. Nevadas en cordillera. Máxima: 13°C | Mínima: 2°C.

En alta montaña continúan las precipitaciones de nieve según el pronóstico del tiempo.