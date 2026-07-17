El pronóstico del tiempo en Mendoza anunció que tras este viernes con temperaturas no tan frías, los días sábado y domingo bajará el termómetro y las mínimas rondarán entre los 2ºC y los 3ºC. En alta montaña continuarán las nevadas que mantienen cerrado el paso a Chile.
Pronóstico del tiempo: se acerca un frente frío con posibles lluvias para el fin de semana en Mendoza
Seguirán las mañanas frías y las tardes con descenso de temperatura. Para el domingo la máxima sería de 9 grados. En alta montaña continuarán las nevadas
Se espera que en la noche de este viernes llueva en partes del Gran Mendoza y en otros sectores de la provincia, más que nada en los tres departamentos del Valle de Uco: Tunuyán, Tupungato y San Carlos.
No hay precisiones aun de cuándo se puede producir la reapertura del Paso Cristo Redentor, ya que el pronóstico de nevadas se extiende por lo menos hasta el lunes 27 de julio.
El pronóstico del viernes hasta el lunes
Viernes 17: mayormente nublado con precipitaciones aisladas que se inician en el sur provincial, vientos moderados del sudeste. Nevadas intensas en cordillera. Máxima: 18°C y mínima: 6°C.
Sábado 18: mayormente nublado y frío con precipitaciones, vientos moderados del sudeste. Nevadas intensas en cordillera. Máxima: 14°C y mínima: 3°C.
Domingo 19: mayormente nublado y frío, vientos moderados del sudeste. Precipitaciones aisladas. Nevadas en cordillera. Máxima: 14°C y mínima: 2°C.
Lunes 20: Parcial nublado y frío, vientos del sector sur. Nevadas en cordillera. Máxima: 13°C | Mínima: 2°C.
En alta montaña continúan las precipitaciones de nieve según el pronóstico del tiempo.