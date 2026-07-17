Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua a partir de este viernes 17 de julio de 2026 en varias zonas de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por trabajo y el tipo de arreglo.
Este viernes un corte de agua por tiempo indefinido deja sin servicio una importante zona: en dónde
ABSA informó un corte de agua para este viernes por trabajos programados. Se verá afectado el servicio a lo largo del día en algunas zonas de Buenos Aires
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. Realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, el tratamiento y la disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.
Este viernes un corte de agua por tiempo indefinido deja sin servicio una importante zona
Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo del servicio de agua, se llevará adelante la reparación de una cañería en la zona del Puerto de Ingeniero White. Mientras duren las tareas estará afectado con falta de de agua el sector dentro del Puerto, entre Teófilo Salustio y el Balcón del Mar.
En este sentido, no se detalló el rango horario de trabajo, pero el servicio se va a restablecer a medida que terminen los arreglos.
Qué hacer ante una falta de agua
Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.