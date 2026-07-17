Este viernes un corte de agua por tiempo indefinido deja sin servicio una importante zona: en dónde

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. Realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, el tratamiento y la disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.

Ingeniero White: trabajos programados para este viernes 17 de julio.

Este viernes un corte de agua por tiempo indefinido deja sin servicio una importante zona

Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo del servicio de agua, se llevará adelante la reparación de una cañería en la zona del Puerto de Ingeniero White. Mientras duren las tareas estará afectado con falta de de agua el sector dentro del Puerto, entre Teófilo Salustio y el Balcón del Mar.