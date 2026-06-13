Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua para este sábado 13 de junio de 2026 en varias zonas de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por trabajo y el tipo de arreglo.
Nuevo corte de agua para este sábado deja sin servicio varias zonas: a dónde y a qué hora
ABSA informó un corte de agua por trabajos programados. Se verá afectado el servicio en algunas intersecciones
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. La realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, el tratamiento y la disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.
Nuevo corte de agua para este sábado deja sin servicio varias zonas: a dónde y a qué hora
Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo del servicio de agua, la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC) llevará adelante trabajos sobre la red de agua en las intersecciones de las calles Ayacucho y Belgrano, y en San Martín y Ruta Nacional 2, en Maipú.
Como consecuencia de estas tareas, deberá afectarse el suministro de agua entre las 08:00 y las 16:00 en toda la localidad. Además, desde las 03:00 am se realizan trabajos sobre la cañería de agua interna del tanque elevado de la sucursal, en Las Flores. Estos trabajos interrumpiran el servicio por un lapso de 6 horas.
Recomendaciones ante la falta de agua
Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.