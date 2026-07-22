Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua a partir de este miércoles 22 de julio de 2026 en varias zonas de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por trabajo y el tipo de arreglo.
Desde las 8:00 de este miércoles un corte de agua deja sin servicio una localidad
ABSA informó un corte de agua para este miércoles por trabajos programados. Se verá afectado el servicio a lo largo del día en algunas zonas de Buenos Aires
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. Realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, el tratamiento y la disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.
Este miércoles un corte de agua deja sin servicio una importante zona
Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo del servicio de agua, se llevarán a cabo tareas de mantenimiento en las instalaciones de la sucursal de General Villegas. Producto de las tareas, se verá afectado el servicio con baja presión desde las 08:00 hasta las 13:00 hs en la localidad.
Además, en Bahía Blanca se realizarán intervenciones en la red de agua en las intersecciones de calle Chile con Villarino, España, Fitz Roy y O´ Higgins y estará afectado el suministro con falta de agua el cuadrante comprendido por las calles Undiano, Chile, Avenida Colón e Italia.
Qué hacer ante una falta de agua
Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.
En pocas palabras
- ABSA informa: Corte de agua programado para este miércoles 22 de julio de 2026 en varias zonas de Buenos Aires por trabajos de mantenimiento.
- Zonas afectadas: General Villegas experimentará baja presión de 8 a 13 hs; Bahía Blanca tendrá afectación en un cuadrante específico.
- Recomendaciones: Se sugiere almacenar agua, priorizar su uso para necesidades básicas y consultar canales de contacto de ABSA ante dificultades.