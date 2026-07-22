Desde las 8:00 de este miércoles un corte de agua deja sin servicio una localidad

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. Realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, el tratamiento y la disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.

Este miércoles hay cortes de agua programados en General Villegas y Bahía Blanca.

Este miércoles un corte de agua deja sin servicio una importante zona

Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo del servicio de agua, se llevarán a cabo tareas de mantenimiento en las instalaciones de la sucursal de General Villegas. Producto de las tareas, se verá afectado el servicio con baja presión desde las 08:00 hasta las 13:00 hs en la localidad.