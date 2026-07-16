Nuevo corte de agua para este jueves deja sin servicio una localidad por tiempo indefinido

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. Realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, el tratamiento y la disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.

Este jueves hay un corte de agua en Bahía Blanca.

Un corte de agua afectará el servicio este jueves

Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo del servicio de agua, se realizan intervenciones en la red de agua en dos puntos de la ciudad, como parte de las obras de recambio de cañerías que la DIPAC ejecuta en Bahía Blanca.