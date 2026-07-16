Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua a partir de este jueves 16 de julio de 2026 en varias zonas de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por trabajo y el tipo de arreglo.
Nuevo corte de agua para este jueves deja sin servicio una localidad por tiempo indefinido
ABSA informó un corte de agua para este jueves por trabajos programados. Se verá afectado el servicio a lo largo del día en algunas zonas de Buenos Aires
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. Realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, el tratamiento y la disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.
Un corte de agua afectará el servicio este jueves
Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo del servicio de agua, se realizan intervenciones en la red de agua en dos puntos de la ciudad, como parte de las obras de recambio de cañerías que la DIPAC ejecuta en Bahía Blanca.
Por ello habrá desempalmes de cañerías en calle Sixto Laspiur en su intersección con Roca, Gorriti y Rondeau, y en 9 de Julio y Moreno. En esta oportunidad, estará afectado el suministro en el sector comprendido por las calles Sixto Laspiur, Charlone, Castelli y Avenida Colón. En este sentido, no se detalló el rango horario de trabajo, pero el servicio se va a restablecer a medida que terminen los arreglos.
Qué hacer ante una falta de agua
Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.