Mundial 2026: delirio en Mendoza por la victoria de la Selección argentina ante Inglaterra

Desde que comenzó la semifinal, los rostros de los hinchas transitaron una amplísima gama de emociones, hasta recalar en una alegría sin mácula que pintó a miles de esquinas de celeste y blanco.

Los festejos en Mendoza tras el triunfo de la Selección argentina

Los epicentros del festejo fueron el kilómetro cero y la calle Arístides Villanueva de Ciudad. Pero, como es de prever, la celebración se extendía pasadas las 18 por cada barrio, cada hogar, cada hospital y hasta cada cárcel del territorio provincial.