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Mundial 2026: delirio en Mendoza por la victoria de la Selección argentina ante Inglaterra

La Selección argentina venció a Inglaterra, se metió en la final del Mundial 2026 y desató una fiesta en las calles de Mendoza ¡Todas las imágenes!

Facundo García
Por Facundo García [email protected]
La alegría sin fin en Mendoza tras la victoria de Argentina sobre Inglaterra en el Mundial 2026.

La alegría sin fin en Mendoza tras la victoria de Argentina sobre Inglaterra en el Mundial 2026.

La victoria de la Selección argentina sobre Inglaterra y el paso a la final del Mundial 2026 generaron delirio en las calles mendocinas, tras otro partido para el infarto que paralizó el país y se convirtió en un nuevo hito para el equipo de Lionel Messi.

Desde que comenzó la semifinal, los rostros de los hinchas transitaron una amplísima gama de emociones, hasta recalar en una alegría sin mácula que pintó a miles de esquinas de celeste y blanco.

Los festejos en Mendoza tras el triunfo de la Selección argentina

Los epicentros del festejo fueron el kilómetro cero y la calle Arístides Villanueva de Ciudad. Pero, como es de prever, la celebración se extendía pasadas las 18 por cada barrio, cada hogar, cada hospital y hasta cada cárcel del territorio provincial.

A continuación, fotos y videos de la fiesta y del sufrimiento que anticipó el jolgorio:

Una bandera argentina de las que estaban prohibidas en el estadio: con las Malvinas bien visibles.&nbsp;

Una bandera argentina de las que estaban prohibidas en el estadio: con las Malvinas bien visibles.

Tras otro partido sufriendo y con mucho coraz&oacute;n, la Selecci&oacute;n argentina lleg&oacute; a la final del Mundial una vez m&aacute;s.

Tras otro partido sufriendo y con mucho corazón, la Selección argentina llegó a la final del Mundial una vez más.

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