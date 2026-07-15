La victoria de la Selección argentina sobre Inglaterra y el paso a la final del Mundial 2026 generaron delirio en las calles mendocinas, tras otro partido para el infarto que paralizó el país y se convirtió en un nuevo hito para el equipo de Lionel Messi.
Fotos y videos
Mundial 2026: delirio en Mendoza por la victoria de la Selección argentina ante Inglaterra
La Selección argentina venció a Inglaterra, se metió en la final del Mundial 2026 y desató una fiesta en las calles de Mendoza ¡Todas las imágenes!
Desde que comenzó la semifinal, los rostros de los hinchas transitaron una amplísima gama de emociones, hasta recalar en una alegría sin mácula que pintó a miles de esquinas de celeste y blanco.
Los festejos en Mendoza tras el triunfo de la Selección argentina
Los epicentros del festejo fueron el kilómetro cero y la calle Arístides Villanueva de Ciudad. Pero, como es de prever, la celebración se extendía pasadas las 18 por cada barrio, cada hogar, cada hospital y hasta cada cárcel del territorio provincial.
A continuación, fotos y videos de la fiesta y del sufrimiento que anticipó el jolgorio: