La Selección argentina afronta un partido con historia: busca ante Inglaterra la final del Mundial 2026

Maradona le hizo a Inglaterra en el '86 el mejor gol de la historia de los Mundiales.

La Selección argentina busca hacer historia una vez más

La Selección argentina tiene muchos problemas para ganar los partidos, pero buscará hacer histooria una vez más. En 16avos de final le ganó en tiempo extra a Cabo Verde, en octavos le dio vuelta un 2-0 de milagro a Egipto y en cuartos venció en el alargue a Suiza.

El elenco nacional es liderado por Lionel Messi, que con 39 años sigue jugando a gran nivel y lidera la tabla de goleadores junto con el francés Kylian Mbappé, con ocho anotaciones cada uno. Además, Leo dio dos asistencias.

La gran duda para el DT albiceleste, Lionel Scaloni, está relacionada con Rodrigo De Paul, quien no ha tenido un buen Mundial. En caso de no jugar lo reemplazaría Nicolás González o Giuliano Simeone.

Scaloni buscrá una nueva final del Mundial.

Inglaterra quiere meterse en una final en un Mundial después de 60 años. El mediocampista ofensivo Jude Bellingham y el delantero Harry Kane, quienes anotaron seis goles cada uno, lideran al combinado británico.

Las probables formaciones de la Selección argentina e Inglaterra:

Selección argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul o Nicolás González o Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Selección de Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O'Reilly; Declan Rice, Elliott Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

Estadio: Mercedes-Benz Stadium (Atlanta).

Árbitro: Ismail Elfath (Estados Unidos).

Hora: 16.

TV: Canal 7 Mendoza, Telefe, TV Pública, TyC Sports, DSports, Disney+ Premium y Paramount+.

El historial de la Selección argentina vs Inglaterra en Mundiales

Selección argentina 1 - Inglaterra 3, por la primera ronda del Mundial de Chile 1962

Selección argentina 0 - Inglaterra 1, por los cuartos de final del Mundial de Inglaterra 1966

Selección argentina 2 - Inglaterra 1, por los cuartos de final del Mundial de México 1986

Selección argentina 2 - Inglaterra 2, por los octavos de final del Mundial de Francia 1998 (la Albiceleste pasó por penales)

Selección argentina 0 - Inglaterra 1, fase de grupos del Mundial de Corea-Japón 2002

En el historial general entre la Selección argentina e Inglaterra, los británicos llevan seis triunfos, mientras que la Albiceleste se impuso en tres ocasiones y terminaron empatados cinco veces.