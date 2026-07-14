Gustavo Oriozabala ultima detalles para el Nado de los 20 puentes alrededor de la isla de Manhattan

El experimentado nadador de 55 años recorrerá 48,5 kilómetros para cumplir un desafío extremo a través de los 3 ríos alrededor de Manhattan y que le demandará nadar de manera continua entre 7 y 10 horas.

Gustavo Oriozabala prepara su desafío en Nueva York.

Oriozabala y su equipo llegaron a Nueva York el viernes último para aclimatarse y reconocer el terreno, incluyendo corrientes cambiantes, agua fría y el paso por puntos emblemáticos como el Río Hudson y el puente George Washington