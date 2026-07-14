Gustavo Oriozabala ultima detalles para el Nado de los 20 puentes alrededor de la isla de Manhattan

Gustavo Oriozabala ultima detalles en Nueva York para concretar el Nado de los 20 puentes, un nuevo desafío en el que rodeará la isla de Manhattan.
Gustavo Oriozabala ultima detalles en Nueva York para concretar el Nado de los 20 puentes, un nuevo desafío en el que rodeará la isla de Manhattan.
Gustavo Oriozabala ultima detalles en Nueva York para concretar el Nado de los 20 puentes, un nuevo desafío en el que rodeará la isla de Manhattan.
El experimentado nadador de 55 años recorrerá 48,5 kilómetros para cumplir un desafío extremo a través de los 3 ríos alrededor de Manhattan y que le demandará nadar de manera continua entre 7 y 10 horas.
Oriozabala y su equipo llegaron a Nueva York el viernes último para aclimatarse y reconocer el terreno, incluyendo corrientes cambiantes, agua fría y el paso por puntos emblemáticos como el Río Hudson y el puente George Washington
El nuevo desafío que afrontará el legendario Gustavo Oriozabala se iniciará el jueves 16 de julio a las 9 hora local (las 10 en Argentina) será transmitido a través de su canal de YouTube y contará con la cobertura del El Siete.
Gustavo Oriozabala nadará 48,5 kilómetros en los ríos East, Harlem y Hudson atravesando 20 puentes.