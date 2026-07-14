La peligrosa trampa que un cura armó en su casa terminó con un niño en terapia intensiva y gravemente herido

Las pintadas que aparecieron en la casa del imputado. Foto: NA

Una trampa de energía "apta para producir la muerte"

La investigación, liderada por la fiscal Patricia Yedro, sumó pruebas contundentes que descartaron cualquier tipo de desperfecto ajeno a la vivienda. Un informe técnico clave elaborado por la empresa distribuidora de energía provincial, ENERSA, confirmó que la precaria instalación eléctrica fue hecha por el propio dueño de casa y no respondió a un fallo de la red general.

Según publicaron los medios provinciales, las pericias determinaron que la conexión constituía una “fuente permanente de energía altamente riesgosa y apta para producir la muerte”, lo que modificó por completo la perspectiva de los investigadores.

El cura involucrado en el resonante caso. Foto: gentileza El Once.

Los partes médicos adjuntados a la causa ratificaron que el nene padeció serias quemaduras en la pierna izquierda, el muslo, la región inguinal, la palma de la mano izquierda y la zona temporal derecha de su cabeza, información que comparte la agencia Noticias Argentinas.

Ante este escenario, la fiscalía decidió elevar la causa a juicio. En el debate, los acusadores públicos y la querella solicitarán una pena de 6 años y medio de prisión de cumplimiento efectivo para el sacerdote, en tanto que el abogado defensor anticipó que buscará la absolución.