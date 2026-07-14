Un hecho insólito y dramático sumó un capítulo clave y se encamina a definirse en los tribunales. El cura César Schmidt irá a juicio oral acusado de un delito sumamente grave: tentativa de homicidio. La imputación se debe a que el religioso instaló una conexión eléctrica precaria y peligrosa en el portón de su casa en la ciudad de Paraná, lo que provocó que un chico de 12 años resultara gravemente herido tras recibir una fuerte descarga.
La peligrosa trampa que un cura armó en su casa terminó con un niño en terapia intensiva y gravemente herido
El caso del "portón electrificado" conmociona: envían a juicio oral a un conocido cura por la grave descarga que sufrió un nene. Arriesga 6 años de cárcel
El dramático episodio tuvo lugar el pasado 7 de marzo, cuando el menor tocó el tejido metálico de la propiedad del cura. A raíz del violento choque eléctrico, el nene sufrió severas quemaduras en distintas partes del cuerpo y debió permanecer internado durante varios días bajo cuidados intensivos.
En ese sentido, las pericias iniciales revelaron que Schmidt había realizado de forma casera un tendido de cables desde un tomacorriente de su hogar hacia el portón, supuestamente como una medida de seguridad.
Una trampa de energía "apta para producir la muerte"
La investigación, liderada por la fiscal Patricia Yedro, sumó pruebas contundentes que descartaron cualquier tipo de desperfecto ajeno a la vivienda. Un informe técnico clave elaborado por la empresa distribuidora de energía provincial, ENERSA, confirmó que la precaria instalación eléctrica fue hecha por el propio dueño de casa y no respondió a un fallo de la red general.
Según publicaron los medios provinciales, las pericias determinaron que la conexión constituía una “fuente permanente de energía altamente riesgosa y apta para producir la muerte”, lo que modificó por completo la perspectiva de los investigadores.
Los partes médicos adjuntados a la causa ratificaron que el nene padeció serias quemaduras en la pierna izquierda, el muslo, la región inguinal, la palma de la mano izquierda y la zona temporal derecha de su cabeza, información que comparte la agencia Noticias Argentinas.
Ante este escenario, la fiscalía decidió elevar la causa a juicio. En el debate, los acusadores públicos y la querella solicitarán una pena de 6 años y medio de prisión de cumplimiento efectivo para el sacerdote, en tanto que el abogado defensor anticipó que buscará la absolución.