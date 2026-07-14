Los protectores solares son esenciales para cuidar la piel y prevenir el daño causado por el sol, pero aún existen dudas sobre el FPS, la reaplicación y su uso en días nublados. Los dermatólogos advierten que muchos errores cotidianos reducen la eficacia del fotoprotector y aumentan el riesgo de envejecimiento cutáneo y cáncer de piel, según EFE.
Protectores solares: cuánto dura, cómo elegirlo y los errores más frecuentes al exponerse al sol
Cómo funcionan los protectores solares, cuánto protegen, cómo elegirlos y qué errores afectan la piel durante la exposición al sol
Cómo funcionan los protectores solares
El FPS indica la protección frente a radiación UVB, responsable de las quemaduras solares.
- FPS 30 bloquea alrededor del 97 % de la radiación UVB.
- FPS 50 cerca del 98 %.
La diferencia parece mínima, pero es relevante en pieles claras, antecedentes de cáncer de piel o exposiciones intensas.
La protección no dura todo el día: se pierde por sudor, roce, agua y tiempo. Por eso, los dermatólogos recomiendan reaplicar cada dos horas y siempre después de nadar, hacer deporte o secarse con toalla.
La radiación UVA, que envejece la piel y atraviesa nubes y cristales, requiere protectores de amplio espectro. Su presencia suele identificarse con símbolos específicos en el etiquetado.
Errores frecuentes que dañan la piel sin que lo notemos
Los especialistas destacan varios errores comunes:
- Usar poca cantidad: la mayoría aplica menos de lo necesario, reduciendo la protección real.
- No reaplicar: una sola aplicación no cubre horas de exposición.
- Olvidar zonas clave: orejas, labios, cuello, nuca, cuero cabelludo, dorso de manos y empeines.
- Confiar en el clima nublado: la radiación UVA atraviesa nubes y sigue dañando la piel.
- Usar protectores caducados: pierden eficacia.
- Prolongar la exposición porque “estoy protegido”: el protector no es un permiso para estar más tiempo al sol.
- Creer en el “callo solar”: el bronceado no protege; es una respuesta defensiva ante el daño.
Los productos “resistentes al agua” no son impermeables: mantienen eficacia 40–80 minutos en piel mojada, según el etiquetado.
Cómo elegir el protector solar adecuado para cada tipo de piel
Para una fotoprotección eficaz:
- Elegir FPS 30 o 50 según tipo de piel y nivel de exposición.
- Priorizar amplio espectro (UVA + UVB).
- Aplicar media cucharadita en rostro y cuello; una cucharada en cada brazo; dos en cada pierna.
- Complementar con sombrero, gafas, sombra y ropa: ningún protector bloquea el 100 % de la radiación.
- Reforzar la protección en playa, nieve, montaña y actividades náuticas, donde la radiación aumenta por reflexión y altitud.
El uso de protector solar no impide la síntesis de vitamina D. Cuando hay déficit, se corrige con alimentación o suplementos, no con exposición sin protección.
Los protectores solares son una herramienta decisiva para cuidar la piel y prevenir el daño del sol, pero su eficacia depende de cómo se aplican. Elegir bien el producto, usar la cantidad adecuada y reaplicar con frecuencia reduce el riesgo de envejecimiento cutáneo y cáncer de piel. La fotoprotección inteligente es constancia.