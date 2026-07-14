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Protectores solares: cuánto dura, cómo elegirlo y los errores más frecuentes al exponerse al sol

Cómo funcionan los protectores solares, cuánto protegen, cómo elegirlos y qué errores afectan la piel durante la exposición al sol

Jimena Díaz
Por Jimena Díaz [email protected]
Los protectores solares son una herramienta decisiva para cuidar la piel y prevenir el daño del sol.

Los protectores solares son una herramienta decisiva para cuidar la piel y prevenir el daño del sol.

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Los protectores solares son esenciales para cuidar la piel y prevenir el daño causado por el sol, pero aún existen dudas sobre el FPS, la reaplicación y su uso en días nublados. Los dermatólogos advierten que muchos errores cotidianos reducen la eficacia del fotoprotector y aumentan el riesgo de envejecimiento cutáneo y cáncer de piel, según EFE.

Cómo funcionan los protectores solares

El FPS indica la protección frente a radiación UVB, responsable de las quemaduras solares.

  • FPS 30 bloquea alrededor del 97 % de la radiación UVB.
  • FPS 50 cerca del 98 %.

La diferencia parece mínima, pero es relevante en pieles claras, antecedentes de cáncer de piel o exposiciones intensas.

La protección no dura todo el día: se pierde por sudor, roce, agua y tiempo. Por eso, los dermatólogos recomiendan reaplicar cada dos horas y siempre después de nadar, hacer deporte o secarse con toalla.

La radiación UVA, que envejece la piel y atraviesa nubes y cristales, requiere protectores de amplio espectro. Su presencia suele identificarse con símbolos específicos en el etiquetado.

Los dermat&oacute;logos recomiendan reaplicar los protectores solares, cada dos horas y siempre despu&eacute;s de nadar, hacer deporte o secarse con toalla.

Los dermatólogos recomiendan reaplicar los protectores solares, cada dos horas y siempre después de nadar, hacer deporte o secarse con toalla.

Errores frecuentes que dañan la piel sin que lo notemos

Los especialistas destacan varios errores comunes:

  • Usar poca cantidad: la mayoría aplica menos de lo necesario, reduciendo la protección real.
  • No reaplicar: una sola aplicación no cubre horas de exposición.
  • Olvidar zonas clave: orejas, labios, cuello, nuca, cuero cabelludo, dorso de manos y empeines.
  • Confiar en el clima nublado: la radiación UVA atraviesa nubes y sigue dañando la piel.
  • Usar protectores caducados: pierden eficacia.
  • Prolongar la exposición porque “estoy protegido”: el protector no es un permiso para estar más tiempo al sol.
  • Creer en el “callo solar”: el bronceado no protege; es una respuesta defensiva ante el daño.

Los productos “resistentes al agua” no son impermeables: mantienen eficacia 40–80 minutos en piel mojada, según el etiquetado.

Cómo elegir el protector solar adecuado para cada tipo de piel

Para una fotoprotección eficaz:

  • Elegir FPS 30 o 50 según tipo de piel y nivel de exposición.
  • Priorizar amplio espectro (UVA + UVB).
  • Aplicar media cucharadita en rostro y cuello; una cucharada en cada brazo; dos en cada pierna.
  • Complementar con sombrero, gafas, sombra y ropa: ningún protector bloquea el 100 % de la radiación.
  • Reforzar la protección en playa, nieve, montaña y actividades náuticas, donde la radiación aumenta por reflexión y altitud.

El uso de protector solar no impide la síntesis de vitamina D. Cuando hay déficit, se corrige con alimentación o suplementos, no con exposición sin protección.

Los protectores solares son una herramienta decisiva para cuidar la piel y prevenir el daño del sol, pero su eficacia depende de cómo se aplican. Elegir bien el producto, usar la cantidad adecuada y reaplicar con frecuencia reduce el riesgo de envejecimiento cutáneo y cáncer de piel. La fotoprotección inteligente es constancia.

FUENTE: EFE

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