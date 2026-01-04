Cómo limpiar las manchas de protector solar en la bikini sin dañarla: con un truco casero

Limpiar la bikini, la maya enteriza o cualquier prenda que está en contacto con los protectores solares, no es una tarea simple. Cuando el protector solar, el aceite bronceador o las cremas corporales caen sobre la bikini y se secan, suelen dejar una marca blanca o amarilla muy poco estética y difícil de limpiar.
Cómo limpiar las manchas de protector solar: con un truco casero y un ingrediente
Existe un truco casero bastante sencillo para limpiar estas manchas de protector solar sin dañar los tejidos de la bikini o maya. Solo necesitas un poco de agua tibia y bicarbonato de sodio.
Simplemente, debes humedecer la mancha de protector solar con un poco de agua tibia y colocar sobre la zona afectada de la bikini un poco de bicarbonato de sodio. Refriega con un cepillo suave para limpiar mejor y deja que la pasta de bicarbonato se seque y actúe por unos minutos.
Luego, solo debes enjuagar el bicarbonato y repetir el proceso en las otras manchas para limpiar bien la bikini y mantenerla libre de suciedad. Un truco casero muy sencillo.
Un truco casero y algo más: 5 consejos para mantener tu bikini impecable por más tiempo
A continuación te dejo 5 consejos para limpiar, guardar, secar tu bikini, ideales para complementar el truco casero anterior.
La tela de bikini por lo general es muy delicada y al mínimo exceso de sol o cloro puede empezar a desgastarse. Normalmente, cuando no enjuagamos bien las bikinis o mayas, los elásticos se empiezan a desgastar y las telas se abren o queman. Este es un problema bastante grave, sobre todo porque no son prendas baratas.
- Cada vez que uses tu bikini, colócala en agua fría al llegar a casa para eliminar el cloro, el protector solar o la arena de la playa. Refriega un poco sus partes y colócala en el tender para que se seque. El remojo es muy importante para cuidar las fibras de las piezas de baño.
- Nunca seques las bikinis al rayo del sol. El calor y sol directo del verano puede desteñir y dañar los tejidos. Sécalas al aire libre en un espacio con sobra y buena circulación de aire.
- Lava la bikini al finalizar el verano para guardarla impecable. Utiliza jabón neutro y nunca la metas al lavarropas.
- No guardes la bikini húmeda en su bolsa o cajón. La humedad favorece la aparición de hongos y deteriora la tela, por eso hay que esperar a que se seque completamente.
- Guarda la bikini para la próxima temporada en un estuche de plástico en un espacio fresco y seco del armario.