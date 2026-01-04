Inicio Sociedad Limpiar
Truco de verano

Cómo limpiar las manchas de protector solar en la bikini sin dañarla: con un truco casero

Hoy te comparto un truco casero bastante fácil para que puedas limpiar estas manchas blancas usando solo un ingrediente

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Un truco casero es una herramienta barata, fácil y rápida para limpiar manchas difíciles. 

Un truco casero es una herramienta barata, fácil y rápida para limpiar manchas difíciles. 

Limpiar la bikini, la maya enteriza o cualquier prenda que está en contacto con los protectores solares, no es una tarea simple. Cuando el protector solar, el aceite bronceador o las cremas corporales caen sobre la bikini y se secan, suelen dejar una marca blanca o amarilla muy poco estética y difícil de limpiar.

bikini y protector solar
Las manchas de crema solar o de bronceador pueden percudir los trajes de ba&ntilde;o si no se limpian a tiempo.&nbsp;

Las manchas de crema solar o de bronceador pueden percudir los trajes de baño si no se limpian a tiempo.

Cómo limpiar las manchas de protector solar: con un truco casero y un ingrediente

Existe un truco casero bastante sencillo para limpiar estas manchas de protector solar sin dañar los tejidos de la bikini o maya. Solo necesitas un poco de agua tibia y bicarbonato de sodio.

bicarbonato
El bicarbonato absorbe la suciedad y blanquea la prenda sin deteriorar la tela.&nbsp;

El bicarbonato absorbe la suciedad y blanquea la prenda sin deteriorar la tela.

Simplemente, debes humedecer la mancha de protector solar con un poco de agua tibia y colocar sobre la zona afectada de la bikini un poco de bicarbonato de sodio. Refriega con un cepillo suave para limpiar mejor y deja que la pasta de bicarbonato se seque y actúe por unos minutos.

Luego, solo debes enjuagar el bicarbonato y repetir el proceso en las otras manchas para limpiar bien la bikini y mantenerla libre de suciedad. Un truco casero muy sencillo.

Un truco casero y algo más: 5 consejos para mantener tu bikini impecable por más tiempo

A continuación te dejo 5 consejos para limpiar, guardar, secar tu bikini, ideales para complementar el truco casero anterior.

La tela de bikini por lo general es muy delicada y al mínimo exceso de sol o cloro puede empezar a desgastarse. Normalmente, cuando no enjuagamos bien las bikinis o mayas, los elásticos se empiezan a desgastar y las telas se abren o queman. Este es un problema bastante grave, sobre todo porque no son prendas baratas.

lavar bikini
Si quieres que la bikini o cualquier traje de ba&ntilde;o te dure m&aacute;s tiempo, es importante tener en cuenta algunas precauciones y recomendaciones de lavado, almacenamiento y uso.

Si quieres que la bikini o cualquier traje de baño te dure más tiempo, es importante tener en cuenta algunas precauciones y recomendaciones de lavado, almacenamiento y uso.

  1. Cada vez que uses tu bikini, colócala en agua fría al llegar a casa para eliminar el cloro, el protector solar o la arena de la playa. Refriega un poco sus partes y colócala en el tender para que se seque. El remojo es muy importante para cuidar las fibras de las piezas de baño.
  2. Nunca seques las bikinis al rayo del sol. El calor y sol directo del verano puede desteñir y dañar los tejidos. Sécalas al aire libre en un espacio con sobra y buena circulación de aire.
  3. Lava la bikini al finalizar el verano para guardarla impecable. Utiliza jabón neutro y nunca la metas al lavarropas.
  4. No guardes la bikini húmeda en su bolsa o cajón. La humedad favorece la aparición de hongos y deteriora la tela, por eso hay que esperar a que se seque completamente.
  5. Guarda la bikini para la próxima temporada en un estuche de plástico en un espacio fresco y seco del armario.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar