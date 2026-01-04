Cómo limpiar las manchas de protector solar en la bikini sin dañarla: con un truco casero

Luego, solo debes enjuagar el bicarbonato y repetir el proceso en las otras manchas para limpiar bien la bikini y mantenerla libre de suciedad. Un truco casero muy sencillo.

Un truco casero y algo más: 5 consejos para mantener tu bikini impecable por más tiempo

A continuación te dejo 5 consejos para limpiar, guardar, secar tu bikini, ideales para complementar el truco casero anterior.

La tela de bikini por lo general es muy delicada y al mínimo exceso de sol o cloro puede empezar a desgastarse. Normalmente, cuando no enjuagamos bien las bikinis o mayas, los elásticos se empiezan a desgastar y las telas se abren o queman. Este es un problema bastante grave, sobre todo porque no son prendas baratas.

lavar bikini Si quieres que la bikini o cualquier traje de baño te dure más tiempo, es importante tener en cuenta algunas precauciones y recomendaciones de lavado, almacenamiento y uso.