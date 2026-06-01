Crimen de Agostina Vega: los macabros detalles del hallazgo del cuerpo encontrado en un descampado

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Crimen de Agostina Vega: un hallazgo macabro y restos desmembrados

Las tareas de rastrillaje llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad, con la ayuda crucial de perros adiestrados, guiaron a los peritos hacia un pozo cercano a una acequia, cubierto de manera precaria con tierra.

Lo que descubrieron allí superó los peores pronósticos de los pesquisas y de los propios familiares de la menor, quienes presenciaron con profundo dolor el operativo.

Según fuentes judiciales directas vinculadas al caso, el cuerpo de la víctima fue brutalmente descuartizado y colocado en distintas bolsas.

Los estremecedores detalles forenses revelaron la crueldad del agresor: “Manos y antebrazos por un lado; torso y cabeza por otro”, detallaron las autoridades sobre el estado de los restos encontrados. Debido a las características del macabro escenario, la policía científica continuó con las tareas en la zona de monte, dado que aún restan localizar partes del cuerpo de la adolescente, víctima de un crimen aberrante.

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Crimen de Agostina Vega: la reconstrucción del trayecto fatal

La reconstrucción de los últimos minutos con vida de Agostina antes del crimen que conmociona a todo Córdoba, sitúa la escena del asesinato en la vivienda de Barrelier, ubicada en el barrio Cofico de la capital cordobesa.

La menor se trasladó hacia allí en un remís que el propio sospechoso pagó, tras haber sido engañada bajo el pretexto de prepararle una "sorpresa" a su madre, quien había sido pareja de Barrelier.

Los registros de las cámaras de seguridad confirmaron el ingreso de Agostina a la vivienda con portón blanco oxidado, pero nunca captaron su salida. La hipótesis fiscal sostiene que la menor fue asesinada en el interior del domicilio el mismo fin de semana de su desaparición.

Posteriormente, el lunes 25 de mayo (feriado nacional), Barrelier utilizó un automóvil Ford Ka negro que le había pedido prestado a una mujer allegada argumentando que realizaría "una changa".

Las filmaciones y la triangulación de las antenas telefónicas confirmaron que el imputado ingresó al descampado de Ampliación Ferreyra a las 11:45 de ese lunes y se retiró del lugar a las 12:15, una ventana de media hora en la que se sospecha que descartó los restos desmembrados de la adolescente.

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Contradicciones, antecedentes y un pedido de perdón tras el crimen

Claudio Barrelier, quien se desempeñaba como empleado municipal antes de su inmediata desafectación y ostentaba vínculos con la barrabrava del club Instituto, intentó desviar la investigación desde el primer momento.

Inicialmente negó haber visto a Agostina, inventó la presencia de un misterioso auto rojo que las cámaras desmintieron, y luego llegó a asegurar que la silueta que se observaba en los videos ingresando a su casa era la de su propia hija. Sin embargo, el acorralamiento de las pruebas científicas lo obligó a reconocer el viernes que la adolescente que entró a su hogar era efectivamente la víctima.

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Crimen de Agostina Vega: antecedentes de Barrelier

El perfil criminal de Barrelier ya registraba antecedentes peligrosos: en mayo de 2025 había cumplido 20 días de detención imputado por privación ilegítima de la libertad calificada en un contexto de violencia de género contra otra expareja, bajo un régimen de libertad condicional que incumplió de la manera más atroz.

En medio del horror, Viviana Brizuela, madre del acusado, rompió el silencio entre lágrimas y con profunda congoja: "Nunca pensé que mi hijo hubiera hecho una cosa así. Mil disculpas, por favor, le pido perdón. De corazón", expresó consternada, asegurando no comprender el cínico comportamiento del detenido.

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Mientras el fiscal de la causa profundiza la investigación para determinar si existieron cómplices o encubridores -con la mira puesta en el entorno del sospechoso y en la dueña del vehículo utilizado- la comunidad de Córdoba se moviliza en reclamo de justicia por el terrible crimen de Agostina Vega, una vida de apenas 14 años truncada por la máxima expresión de la violencia.