La coparticipación de San Martín, la llave para pagar las expropiaciones del Polo Logístico del Este

polo logistico pasip El nuevo Polo Logístico del Este se proyecta dentro del predio del PASIP, en San Martín.

Uno de los cuestionamientos de este bloque Fuerza Patria fue justamente la afectación de la coparticipación de San Martín para el pago de la expropiación.

"Los vecinos de San Martín van a pagar la expropiación; no lo saben, y los terrenos se los va dejar y licitar el Gobierno provincial. Raro. Todo esto sin autorización del Concejo Deliberante y comprometiendo dinero de gestiones futuras", se quejó Ilardo.

El pago de la expropiación de 14 inmuebles, a cargo de San Martín

El Ministerio de Producción y la Municipalidad de San Martín impulsan el desarrollo del Polo Logístico del Este sobre 14 inmuebles ubicados dentro del predio del Parque de Servicios e Industrias Palmira (PASIP), que corresponden a múltiples propietarios.

Para proceder con la obra, antes es necesario lograr en la Legislatura una ley que readecúe el objeto de utilidad pública de esos terrenos, que ya eran sujetos de expropiación, pero no para el nuevo polo, sino para ampliar el propio PASIP.

El nuevo proyecto ya tiene media sanción y será tratado a principios de junio en el Senado.

Los fondos para pagar las expropiaciones provendrán de la coparticipación municipal que le corresponde a San Martín.

Sí, el sujeto expropiante será la Provincia, pero todo el proceso se realizará conforme términos que solicitó el intendente Raúl Rufeil, quien pidió que el costo de la “indemnización” para los propietarios de las 90 hectáreas se detraiga en cuotas de la coparticipación municipal que le corresponden al Municipio.

terrenos polo logistico pasip Las 90 hectáreas a expropiar conforman 14 inmuebles, propiedad de más de 31 propietarios.

La Municipalidad de San Martín fundamenta esa decisión de asumir el costo en la necesidad histórica de desarrollo y modernización del departamento. En la propia iniciativa, justifica el compromiso financiero en que el Polo Logístico del Este fue declarado por ordenanza de “interés público departamental” porque se trata de un proyecto estratégico para el crecimiento local.

De la mano de este polo, el municipio busca posicionarse como un líder logístico del Este, funcionando como un "puente" para que la producción agraria y agroindustrial de la región (como vid, tomate, ajo y olivo) tenga una salida más competitiva hacia mercados nacionales e internacionales, reduciendo costos y tiempos.

Por otra parte, San Martín argumenta que esa inversión –o postergación de la copa- se traducirá en la generación de empleo genuino y en la atracción de nuevas inversiones que hoy no pueden darse por falta de infraestructura.

En definitiva, Rufeil considera que los beneficios a largo plazo para los habitantes de San Martín serán más importantes que el costo financiero de las tierras. El monto final de la expropiación de los 14 inmuebles aún no se conoce. Surgirá una vez que se complete el procedimiento administrativo y judicial de tasación de los mismos.

El nuevo Polo Logístico con el que sueña San Martín

El Polo Logístico del Este está pensado sobre la Ruta 7, con conexión directa a la Variante Palmira–Agrelo y a la Ruta 40, lo que, estiman el Gobierno y la Municipalidad de San Martín, permitirá optimizar la circulación de cargas hacia distintos puntos del país.

“La cercanía con dos Zonas Primarias Aduaneras -la Multimodal de Carga del Ferrocarril San Martín y Puerto del Este- constituye una ventaja competitiva central, al facilitar procesos de consolidación, despacho y desconsolidación de cargas, mejorando la trazabilidad y la eficiencia operativa”, explican oficialmente.

El plan maestro del polo logístico:

Estará orientado al transporte, almacenamiento y distribución de mercaderías, con infraestructura y equipamiento de alto estándar.

Más de la mitad de la superficie se destinará a almacenes para insumos, materias primas, productos en proceso y productos terminados.

Se reservarán 15 hectáreas para mercaderías especiales y maquinaria.

Habrá 6 hectáreas para almacenamiento refrigerado de productos que requieren cadena de frío.

Contará con una playa de estacionamiento para más de 1.000 camiones, que ocupará unas 10 hectáreas.

Se construirá una estación de servicios dentro del complejo.

Incluirá un Strip Center con locales comerciales y de servicios, cajero automático, espacios de coworking y asistencia municipal.

Tendrá un sector de descanso para transportistas, con hotel para 100 huéspedes y restaurante.

Incorporará infraestructura logística especializada, como zona primaria aduanera, playa de contenedores y áreas para operaciones de cross-docking.

Contará con un área empresarial destinada a centros de negocios y servicios logísticos e industriales.

El proyecto prevé criterios de sustentabilidad, con paneles solares y una planta para tratamiento y reutilización de agua.

Asimismo, el Polo Logístico del Este –a desarrollarse si se logra la expropiación de los terrenos- contará con conexión ferroviaria a través del Ferrocarril San Martín.