Buscan expropiar 90 hectáreas para levantar un polo logístico a la vera de la Ruta 7

polo logistico pasip El polo está pensado en el área del Parque de Servicios e Industrias Palmira (PASIP).

Primero, la expropiación

Para poder avanzar con el polo logístico, el Gobierno necesita de 90 hectáreas que hoy están en manos privadas –de distintos propietarios-, y por ello buscará que la Legislatura le dé el visto bueno para expropiarlas.

En el proyecto de ley también se propone la desafectación de estos terrenos del régimen previsto por la ley Nº 6.658 -que los destinaba al PASIP- para asignarles un uso específico vinculado con el desarrollo logístico.

El nuevo polo que proyectan en el Este

El Polo Logístico del Este está pensado sobre la Ruta 7, con conexión directa a la Variante Palmira–Agrelo y a la Ruta 40, lo que, estiman, permitirá optimizar la circulación de cargas hacia distintos puntos del país.

Asimismo, contará con conexión ferroviaria a través del Ferrocarril San Martín, explicaron desde Casa de Gobierno.

Alberto Marengo y Elizabeth Giunta polo logístico san martin El subsecretario de Comercio, Alberto Marengo, y Elizabeth Giunta, subsecretaria de Hacienda de San Martín, en la presentación del polo logístico.

“La cercanía con dos Zonas Primarias Aduaneras -la Multimodal de Carga del Ferrocarril San Martín y Puerto del Este- constituye una ventaja competitiva central, al facilitar procesos de consolidación, despacho y desconsolidación de cargas, mejorando la trazabilidad y la eficiencia operativa”, dijeron.

El plan maestro del polo logístico incluye:

Áreas de almacenamiento y depósitos para insumos, productos en proceso y terminados.

Cámaras de frío y espacios especializados para distintos tipos de mercadería.

Playa de contenedores y áreas para operaciones de cross-docking.

Estacionamientos con capacidad para más de 1.000 camiones.

Servicios integrales al transportista, como estación de servicio, talleres, hotel y espacios de descanso.

Oficinas administrativas, espacios de coworking y centros de negocios.

Áreas comerciales y servicios complementarios.

Además del impacto en la generación de empleo directo e indirecto, la reducción de costos logísticos para empresas y productores, la atracción de inversiones nacionales e internacionales y el impulso al desarrollo industrial y agroindustrial del Este provincial, se busca que esta iniciativa permita descongestionar el tránsito pesado en zonas urbanas.

El polo en San Martín se suma a los proyectos del polo logístico Pata Mora y al de Luján de Cuyo, que ya está en obra.