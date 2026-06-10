Los radicales mendocinos perdieron el control de Ciencias Políticas de la UNCuyo

Fabio Erreguerena y Melina Guardamagna El sociólogo Fabio Erreguerena y la politóloga Melina Guardamagna ganaron en Ciencias Políticas.

El golpe no es menor para el radicalismo. No sólo porque llevan más de una década al mando de esa facultad que era un bastión radical, sino por lo que representa simbólicamente como semillero de dirigentes de la UCR.

De allí egresaron varios dirigentes del radicalismo, entre ellos el mismo gobernador Alfredo Cornejo, que el martes se hizo un lugar para ir a votar y fue increpado por un puñado de alumnos. Y también se recibió en esa facultad el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, quien este martes acudió a votar como egresado.

Segunda vuelta con final abierto para el rectorado de la UNCuyo

En la contienda por el rectorado de la UNCuyo habrá segunda vuelta el martes 23 de Junio.

Gabriel Fidel-vicerrector de la UNCuyo.jpg Gabriel Fidel fue el candidato más votado, pero no superó el 50% de los votos para ungirse como rector. Cosechó poco más del 36%, mientras que su seguidora, Adriana García se quedó con el 29% de los sufragios, por tanto ambos irán a la segunda vuelta.

Es que los datos de la elección, con el 98,7% de las mesas escrutadas, mostraban que Gabriel Fidel se quedó con el 36,76% de los votos. Mientras que Adriana García, la candidata del peronismo y la segunda postulante más votada, obtuvo el 29,28% de los sufragios.

Ahora se abrió una nueva etapa de negociaciones y búsqueda de consensos entre las distintas fuerzas universitarias, ya que el respaldo de los espacios que quedaron fuera de la definición podría resultar clave para inclinar el resultado final.

Hay que recordar que quienes se quedaron afuera de la puja por el rectorado, la lista del kirchnerista Javier Ozollo y del radical Ismael Farrando, deberán definir ahora a qué candidatos apoyarán en el ballotaje.