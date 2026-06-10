Mientras la pelea por el rectorado de la UNCuyo es aún una incógnita que se resolverá en segunda vuelta el 23 de Junio, el radicalismo ya da por perdido uno de sus principales bastiones: la facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Allí se impuso como decano Fabio Erreguerena, el candidato de Encuentro, un espacio de peronistas y dirigentes de izquierda.
Los radicales mendocinos perdieron el control de Ciencias Políticas de la UNCuyo
El histórico bastión radical, de donde egresó entre otros el gobernador Alfredo Cornejo, quedó ahora bajo el mando de peronistas y dirigentes de izquierda
En esa facultad competían sólo dos listas, y allí cayó derrotado el Frente Plural, que era una alianza entre radicales y peronistas, que son quienes gobiernan actualmente en Ciencias Políticas. Ese frente llevaba como candidato a decano a José Luis Jofré y como vicedecana a la actual vice de esa Facultad, Mariana Castiglia.
Por tanto en esa puja de dos listas, se impuso cómodamente el espacio Encuentro con la fórmula de Erreguerena y la politóloga Melina Guardamagna, que ganó en los claustros de egresados, profesores, auxiliares y no docentes. En cambio, la lista de la alianza entre radicales y peronistas, sólo ganó en alumnos.
El golpe no es menor para el radicalismo. No sólo porque llevan más de una década al mando de esa facultad que era un bastión radical, sino por lo que representa simbólicamente como semillero de dirigentes de la UCR.
De allí egresaron varios dirigentes del radicalismo, entre ellos el mismo gobernador Alfredo Cornejo, que el martes se hizo un lugar para ir a votar y fue increpado por un puñado de alumnos. Y también se recibió en esa facultad el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, quien este martes acudió a votar como egresado.
Segunda vuelta con final abierto para el rectorado de la UNCuyo
En la contienda por el rectorado de la UNCuyo habrá segunda vuelta el martes 23 de Junio.
Es que los datos de la elección, con el 98,7% de las mesas escrutadas, mostraban que Gabriel Fidel se quedó con el 36,76% de los votos. Mientras que Adriana García, la candidata del peronismo y la segunda postulante más votada, obtuvo el 29,28% de los sufragios.
Ahora se abrió una nueva etapa de negociaciones y búsqueda de consensos entre las distintas fuerzas universitarias, ya que el respaldo de los espacios que quedaron fuera de la definición podría resultar clave para inclinar el resultado final.
Hay que recordar que quienes se quedaron afuera de la puja por el rectorado, la lista del kirchnerista Javier Ozollo y del radical Ismael Farrando, deberán definir ahora a qué candidatos apoyarán en el ballotaje.