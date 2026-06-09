Cornejo fue increpado e insultado por estudiantes cuando fue a votar en las elecciones de la UNCuyo

Embed - Alfredo Cornejo fue increpado por estudiantes cuando fue a votar a la UNCuyo

Estudiantes criticaron a Cornejo cuando salió de votar

Según pudo reconstruirse a partir de testimonios de quienes participaron de la jornada, los estudiantes que protagonizaron las protestas mantenían una postura opositora al gobernador por su apoyo a la gestión de Javier Milei, sobre todo por el recorte al presupuesto universitario dispuesto por la administración libertaria.

A su vez, alumnos vinculados a Franja Morada, la agrupación estudiantil ligada al radicalismo y en la que Cornejo militó durante su etapa universitaria, colaboraron para despejar el camino y evitar que la situación pasara a mayores.

El episodio ocurrió en el contexto de las elecciones universitarias que se desarrollaron este martes en la UNCuyo para definir al próximo rector y renovar distintas autoridades académicas.

Pese al clima de tensión y a los insultos, el gobernador logró abandonar el lugar sin que se registraran incidentes de mayor gravedad.