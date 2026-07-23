Con la presencia de la cúpula del Poder Ejecutivo, encabezada por Alfredo Cornejo, asumió este jueves Sebastián Soneira (52 años) como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, que aún cuenta con dos vacantes.
Sebastián Soneira se sumó a la Cámara Federal de Apelaciones que ahora tiene 4 integrantes
El nuevo juez hizo su juramento. Fue director de Personas Jurídicas en el primer gobierno de Alfredo Cornejo
El nuevo juez se venía desempeñando como fiscal adjunto de la Procuración General del Ministerio Público Fiscal y antes fue director de Personas Jurídicas designado por el actual gobernador.
El nombramiento de Soneira fue aprobado por el Senado de la Nación a principios de junio con el voto positivo de los tres legisladores de Mendoza en esa cámara: los radicales Rodolfo Suarez y Mariana Juri y la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti. En la misma sesión quedó expedito el camino para que Carlos Parma hijo fuese designado defensor público oficial.
Soneira es el cuarto miembro de la Cámara Federal de Apelaciones
Sebastián Soneira se sumó a Juan Ignacio Pérez Curci, Gustavo Castiñeira de Dios y Alberto Pizarro en la Cámara Federal de Apelaciones. Quedan todavía 2 vacantes luego de que se cubriera una tras la renuncia de Olga Pura Arrabal, la jubilación de Juan Antonio González Macías y el fallecimiento de Alfredo Rafael Porras.
Tras el juramento, el flamante magistrado atendió a la prensa y dijo que "es fundamental la normalización del funcionamiento de la Justicia Federal con la cobertura de las vacantes. Esperemos que los dos lugares que restan en la cámara sean designados en breve".
Soneira destacó el trabajo de quienes ahora son sus colegas ya que "el cuerpo nunca dejó de funcionar pese a las vacantes. Hay mucho trabajo sí, pero el atraso no es significativo".
De la jura de Soneira participó el gobernador Alfredo Cornejo quien destacó sobre el flamante juez: "Una responsabilidad que asume en un contexto donde la Justicia tiene el desafío de brindar respuestas a una sociedad cada vez más exigente. La Justicia Federal es un pilar del Estado de Derecho".
"Cubrir sus vacantes, garantizar el normal funcionamiento de los tribunales y contar con una Justicia independiente son condiciones indispensables para fortalecer nuestra institucionalidad", agregó el mandatario.
Y cerró: "Si bien la Provincia no tiene competencia sobre la Justicia Federal, su buen funcionamiento también hace a la calidad institucional que necesitamos como país. Eso nos obliga a quienes tenemos responsabilidades públicas, redoblar los esfuerzos para que funcionen siempre dentro del marco de la Constitución y las leyes".
En pocas palabras
- Sebastián Soneira: juró como nuevo integrante de la Cámara Federal de Apelaciones.
- Antecedentes: fue director de Personas Jurídicas durante la primera gestión de Alfredo Cornejo.
- Objetivo: se busca cubrir las dos vacantes restantes para normalizar la Justicia Federal.