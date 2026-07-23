Sebastián Soneira se sumó a la Cámara Federal de Apelaciones que ahora tiene 4 integrantes

En primera fila, Alejandro Amuchástegui (defensor oficial), Hebe Casado, Sebastián Soneira, Alfredo Cornejo, Alejandro Gullé, Martín Kerchner, Mercedes Rus y Juan Carlos Jaliff. Foto: X de Alfredo Cornejo

Soneira es el cuarto miembro de la Cámara Federal de Apelaciones

Sebastián Soneira se sumó a Juan Ignacio Pérez Curci, Gustavo Castiñeira de Dios y Alberto Pizarro en la Cámara Federal de Apelaciones. Quedan todavía 2 vacantes luego de que se cubriera una tras la renuncia de Olga Pura Arrabal, la jubilación de Juan Antonio González Macías y el fallecimiento de Alfredo Rafael Porras.

Tras el juramento, el flamante magistrado atendió a la prensa y dijo que "es fundamental la normalización del funcionamiento de la Justicia Federal con la cobertura de las vacantes. Esperemos que los dos lugares que restan en la cámara sean designados en breve".

Soneira destacó el trabajo de quienes ahora son sus colegas ya que "el cuerpo nunca dejó de funcionar pese a las vacantes. Hay mucho trabajo sí, pero el atraso no es significativo".

De la jura de Soneira participó el gobernador Alfredo Cornejo quien destacó sobre el flamante juez: "Una responsabilidad que asume en un contexto donde la Justicia tiene el desafío de brindar respuestas a una sociedad cada vez más exigente. La Justicia Federal es un pilar del Estado de Derecho".

"Cubrir sus vacantes, garantizar el normal funcionamiento de los tribunales y contar con una Justicia independiente son condiciones indispensables para fortalecer nuestra institucionalidad", agregó el mandatario.

Y cerró: "Si bien la Provincia no tiene competencia sobre la Justicia Federal, su buen funcionamiento también hace a la calidad institucional que necesitamos como país. Eso nos obliga a quienes tenemos responsabilidades públicas, redoblar los esfuerzos para que funcionen siempre dentro del marco de la Constitución y las leyes".