"Quiero ser gobernadora de Mendoza y me estoy preparando para eso". Así, sin rodeos, Flor Destéfanis (PJ) asumió sus intenciones políticas en su paso por Séptimo Día, en donde además presentó su libro que sería una plataforma más para instalar sus aspiraciones.
Flor Destéfanis se lanzó a la carrera electoral: "Quiero ser gobernadora"
La intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis asumió que se prepara para ser gobernadora y criticó a Cornejo: "no defiende los intereses de los mendocinos"
La intendenta de Santa Rosa, que está terminando su segundo mandato -por lo que ya no tiene chances de reelegirse-, adelantó que ahora trabaja en un proyecto de gobierno, sobre el rumbo que quiere darle a la provincia, y aseguró que se está formando para eso. En el medio, también se sumó a un grupo de intendentes y legisladores nacionales que impulsan la candidatura de Axel Kicillof a la presidencia para las elecciones del 2027.
Así, Destéfanis se suma a la oferta electoral que el Peronismo mendocino baraja de cara a las elecciones gubernamentales del 2027. Es que sin haberse lanzado oficialmente, ya se sabe que su par de Maipú, Matías Stevanato, está construyendo su propia estructura para dar la batalla por la gobernación, y es muy probable que el armador del PJ Carlos Ciurca le aporte sustento territorial.
A la hora de proyectar una futura gestión provincial, Destéfanis se diferenció con tono crítico de la gobernación de Alfredo Cornejo: "El gobernador está todo el tiempo hablando con el Gobierno nacional en la negociación de reglas de juego electorales, más que defendiendo los intereses de los mendocinos", marcó.
Y apuntó que quien lo suceda a Alfredo Cornejo en el sillón de San Martín debería mostrar una mayor fortaleza ante el poder central y una mayor escucha a las necesidades de los mendocinos.
"A las obras de las rutas las pagamos 4 veces"
Destéfanis se quejó del escaso poder de negociación que pudo tener Alfredo Cornejo a la hora de asumir el arreglo de las rutas nacionales con los fondos del Resarcimiento (ex Portezuelo del Viento) y aseguró que a esas rutas (la ex Ruta 7, en el tramo del Acceso Este y la Ruta 40, en el tramo del Acceso Sur) "las vamos a pagar 4 veces".
Para explicar su planteo, señaló que además de que esas rutas debieran haberse hecho con el impuesto a los combustibles líquidos que la Nación sigue recaudando sin destinar un peso a mejorar esos tramos.
"Es más, hay un dato que no se cuenta. En 2022 el impuesto de los combustibles líquidos en el precio final de la nafta implicaba un 10%; hoy con el valor que fija el gobierno nacional esa carga representa un 20%. A eso lo pagamos todos, por ley debería destinarse a las rutas nacionales pero no es así. Entonces el Gobierno (provincial) destina el ahorro de los mendocinos a esas rutas y encima vamos a tener que pagar peajes: las vamos a pagar 4 veces", se quejó.
En pocas palabras
- Flor Destéfanis: asumió su intención de ser gobernadora de Mendoza y trabaja en un proyecto de gobierno.
- Crítica a Cornejo: la intendenta cuestionó al gobernador por no defender los intereses de los mendocinos ante la Nación.
- Propuesta de gestión: señaló que el próximo gobernador debería tener mayor fortaleza ante el poder central y escuchar a los mendocinos.