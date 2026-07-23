Flor Destéfanis se lanzó a la carrera electoral: "Quiero ser gobernadora"

A la hora de proyectar una futura gestión provincial, Destéfanis se diferenció con tono crítico de la gobernación de Alfredo Cornejo: "El gobernador está todo el tiempo hablando con el Gobierno nacional en la negociación de reglas de juego electorales, más que defendiendo los intereses de los mendocinos", marcó.

Y apuntó que quien lo suceda a Alfredo Cornejo en el sillón de San Martín debería mostrar una mayor fortaleza ante el poder central y una mayor escucha a las necesidades de los mendocinos.

"A las obras de las rutas las pagamos 4 veces"

Destéfanis se quejó del escaso poder de negociación que pudo tener Alfredo Cornejo a la hora de asumir el arreglo de las rutas nacionales con los fondos del Resarcimiento (ex Portezuelo del Viento) y aseguró que a esas rutas (la ex Ruta 7, en el tramo del Acceso Este y la Ruta 40, en el tramo del Acceso Sur) "las vamos a pagar 4 veces".

La intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, se quejó de que a las obras del Acceso Este y Sur, que son rutas nacionales, "las vamos a pagar 4 veces" porque se harán con los ahorros de los mendocinos, y porque además luego se deberá pagar peajes. Martín Pravata/Diario UNO.

Para explicar su planteo, señaló que además de que esas rutas debieran haberse hecho con el impuesto a los combustibles líquidos que la Nación sigue recaudando sin destinar un peso a mejorar esos tramos.

"Es más, hay un dato que no se cuenta. En 2022 el impuesto de los combustibles líquidos en el precio final de la nafta implicaba un 10%; hoy con el valor que fija el gobierno nacional esa carga representa un 20%. A eso lo pagamos todos, por ley debería destinarse a las rutas nacionales pero no es así. Entonces el Gobierno (provincial) destina el ahorro de los mendocinos a esas rutas y encima vamos a tener que pagar peajes: las vamos a pagar 4 veces", se quejó.