La crisis económica que atraviesan las comunas mendocinas hace que las cuentas no cierren y fuerzan medidas urgentes. Una de ellas debió tomar la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis (PJ) quien decidió congelar por decreto el sueldo de sus funcionarios por 6 meses. Con esa decisión se suma a los municipios de Ciudad y Maipú que ya aplicaron ese ajuste.
Santa Rosa se sumó a las comunas que congelaron sueldos de funcionarios
Flor Destéfanis decidió por decreto congelarle el sueldo a 69 funcionarios hasta diciembre. Ya había tomado esa medida los intendentes de Ciudad y Maipú
En el caso de Santa Rosa son 69 funcionarios cuyos sueldos no recibirán aumentos desde julio hasta diciembre.
Según publicó esa intendencia en sus redes sociales, la decisión sigue la meta de mantener el equilibrio fiscal y darle sostenibilidad financiera a la comuna, debido a la caída de la coparticipación que vienen sufriendos los municipios.
Es decir, Destéfanis priorizó cumplir con los servicios que debe prestar la intendencia, antes de darle aumento a sus funcionarios.
Hay que recordar que los municipios padecen desde hace varios meses un recorte en los fondos de coparticipación provincial y nacional, derivada de la caída de la recaudación impositiva. Sólo en la segunda quincena de mayo esos recursos derivados del cobro de impuestos cayeron cerca del 30%.
A eso se suma, que comunas como Santa Rosa -también es el caso de La Paz y Malargüe- son mucho más dependientes de los ingresos de coparticipación que otras que pueden tener otro nivel de recaudación de sus tasas.
De hecho, Destéfanis ya había pedido al Gobierno provincial un adelanto de coparticipación, como también lo hicieron sus pares de Ciudad, Las Heras, General Alvear y Malargüe.
Ulpiano Suarez y Matías Stevanato ya congelaron sueldos
El decreto que firmó Flor Destéfanis replica un congelamiento salarial con el que ya avanzaron este mes los jefes comunales de Ciudad, Ulpiano Suarez y de Maipú, Matías Stevanato.
Suarez avanzó con congelar el salario de 116 funcionarios: 86 pertenecen al departamento Ejecutivo y 30 al Concejo Deliberante al que invitó a adherirse a la medida de austeridad.
Por su lado, el peronista maipucino Matías Stevanato avanzó con un recorte del 20% de los cargos políticos, el congelamiento de los salarios de los funcionarios y un ajuste del 20% en los gastos corrientes.
Además la comuna activó una serie de herramientas para facilitar la regularización de deudas tributarias y de construcciones, con el objetivo de acompañar a los vecinos y simplificar distintos trámites administrativos.
En pocas palabras
- Congelamiento de sueldos: Flor Destéfanis decretó congelar salarios de 69 funcionarios en Santa Rosa hasta diciembre.
- Contexto fiscal: la medida busca sostener financieramente al municipio ante la caída de la coparticipación.
- Medidas similares: se suma a las comunas de Ciudad y Maipú, cuyos intendentes ya aplicaron ajustes salariales.