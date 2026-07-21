Santa Rosa se sumó a las comunas que congelaron sueldos de funcionarios

Es decir, Destéfanis priorizó cumplir con los servicios que debe prestar la intendencia, antes de darle aumento a sus funcionarios.

Hay que recordar que los municipios padecen desde hace varios meses un recorte en los fondos de coparticipación provincial y nacional, derivada de la caída de la recaudación impositiva. Sólo en la segunda quincena de mayo esos recursos derivados del cobro de impuestos cayeron cerca del 30%.

A eso se suma, que comunas como Santa Rosa -también es el caso de La Paz y Malargüe- son mucho más dependientes de los ingresos de coparticipación que otras que pueden tener otro nivel de recaudación de sus tasas.

De hecho, Destéfanis ya había pedido al Gobierno provincial un adelanto de coparticipación, como también lo hicieron sus pares de Ciudad, Las Heras, General Alvear y Malargüe.

Ulpiano Suarez y Matías Stevanato ya congelaron sueldos

El decreto que firmó Flor Destéfanis replica un congelamiento salarial con el que ya avanzaron este mes los jefes comunales de Ciudad, Ulpiano Suarez y de Maipú, Matías Stevanato.

Matías Stevanato, el intendente de Maipú y su par de Ciudad, Ulpiano Suarez ya decidieron congelar los salarios de sus funcionarios por 6 meses. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Suarez avanzó con congelar el salario de 116 funcionarios: 86 pertenecen al departamento Ejecutivo y 30 al Concejo Deliberante al que invitó a adherirse a la medida de austeridad.

Por su lado, el peronista maipucino Matías Stevanato avanzó con un recorte del 20% de los cargos políticos, el congelamiento de los salarios de los funcionarios y un ajuste del 20% en los gastos corrientes.

Además la comuna activó una serie de herramientas para facilitar la regularización de deudas tributarias y de construcciones, con el objetivo de acompañar a los vecinos y simplificar distintos trámites administrativos.