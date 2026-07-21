Ante diplomáticos, Ulpiano Suarez lanzó el Foro Mendoza Global en el Bolsa de Comercio

Diplomáticos, académicos y funcionarios junto a Ulpiano Suarez en el lanzamiento del Foro Mendoza Global en el Bolsa de Comercio.

El cónsul de Perú, Alberto Javier Hart Merino, brindó las palabras de bienvenida a los asistentes que colmaron el recinto bursátil. En su discurso, el diplomático remarcó el valor del intercambio de ideas entre actores diversos y ponderó el rol fundamental que desempeñan las relaciones internacionales para promover el diálogo.

Ulpiano Suarez y los objetivos del Foro Mendoza Global

Durante su intervención, el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, reflexionó sobre el rol transformador de los municipios en el contexto global contemporáneo. El jefe comunal sostuvo que las ciudades dejaron de ser simples administradoras de servicios urbanos para convertirse en verdaderas herramientas de desarrollo que generan oportunidades concretas para la población.

En ese sentido, Suarez enfatizó la necesidad de acompañar de manera activa al sector productivo, facilitar la llegada de inversiones privadas y articular tareas en conjunto con el sector académico. El intendente remarcó que la Capital busca asumir un liderazgo regional superador para transformar el orden institucional en crecimiento y empleo genuino.

Asimismo, el jefe municipal definió al Foro Mendoza Global como una plataforma para pensar los desafíos globales directamente desde el territorio local. Según sus palabras, la meta central consiste en construir un ámbito de trabajo colaborativo y permanente entre el Estado, las empresas privadas y las instituciones educativas de la Provincia.

La visión de Ulpiano Suarez en el Foro Mendoza Global

La agenda de actividades comenzó con la conferencia magistral del catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, José Antonio Sanahuja, bajo el título El mundo en interregno: una mirada europea. El especialista analizó las transformaciones actuales del orden global y su impacto directo sobre las políticas exteriores regionales.

Posteriormente se desarrolló el conversatorio titulado Ciudades en el mundo: la paradiplomacia como herramienta de desarrollo. En este espacio de debate expusieron Ulpiano Suarez, el propio Sanahuja e Ignacio Ibáñez, responsable de Diplomacia Pública de la Delegación de la Unión Europea en el país, abordando la relevancia del trabajo municipal dentro del marco del Foro Mendoza Global.

Otro de los paneles centrales analizó la inserción de Mendoza en la economía mundial, focalizándose en los recursos estratégicos, las oportunidades de cooperación y el acuerdo UE-Mercosur. En este bloque expusieron referentes del Consejo Empresario Mendocino, la Federación Económica de Mendoza, Broda Lab y la Bolsa de Comercio.

Disertantes y debates en el Foro Mendoza Global

Las juventudes mendocinas también contaron con un espacio propio para debatir su proyección internacional y la formación de líderes del futuro. En dicha mesa de trabajo participaron representantes de organizaciones juveniles vinculadas al ámbito diplomático, entre las que destacaron las agrupaciones CEDEMA, Youth Diplomats, Órbita y diplomacia activa.

El encuentro concluyó con el análisis sobre el papel de las potencias medias y la autonomía estratégica de la política exterior argentina. La actividad sumó el aporte de la Embajada de Canadá, la Agencia Polaca de Comercio e Inversiones y la Cátedra Jean Monnet de la Universidad Austral.

El evento contó con la presencia de destacadas figuras de la política local, entre ellas la vicegobernadora Hebe Casado, el ministro Rodolfo Vargas Arizu y los legisladores Martín Kerchner y Andrés Lombardi. Con la concurrencia de concejales, cónsules y cámaras empresarias, la jornada ratificó a la Ciudad como sede de debates estratégicos.

Fuente: Prensa Municipalidad de Mendoza.