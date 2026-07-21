Sumergieron más de 2.000 vagones de metro en el océano y, 26 años después, transformaron la biodiversidad marina

Antes de ser hundidos, los vagones pasaban por un exhaustivo proceso de preparación. Se retiraban las ventanas, los asientos de plástico, los cables de cobre, los motores, las ruedas y los sistemas de frenos (bogies), dejando únicamente el cascarón metálico. Además, se eliminaban cuidadosamente todos los restos de combustibles, aceites hidráulicos y lubricantes mediante lavados a presión con desengrasantes industriales, para evitar cualquier impacto ambiental.

¿Por qué este método es eficaz?

Una vez acondicionados, una enorme grúa flotante los depositaba en el mar uno por uno. El impacto con el agua desprendía los últimos paneles sueltos y permitía que el interior se inundara rápidamente, haciendo que los vagones descendieran hasta el fondo arenoso, a profundidades de entre 20 y 40 metros.

La mayor parte de la costa atlántica de Estados Unidos posee un fondo marino plano, blando y cubierto de arena. Las corrientes desplazan constantemente ese sedimento, lo que dificulta que las larvas de corales, esponjas y mejillones encuentren una superficie estable donde fijarse. Sin un soporte sólido, la mayoría no logra sobrevivir.

Al llegar al fondo del océano, el cascarón metálico queda firmemente asentado y se convierte en una roca artificial en medio del paisaje arenoso. A partir de ese momento, ofrece tres ventajas fundamentales: