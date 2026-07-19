La paradoja militar de América Latina: el país sin costa que conserva una enorme fuerza naval

La pérdida de ese territorio ocurrió durante la Guerra del Pacífico (1879-1884), un conflicto que enfrentó a Bolivia y Perú contra Chile por el control de una zona rica en recursos naturales como el guano y el salitre. En 1879, Chile ocupó el puerto boliviano de Antofagasta y, tras la derrota, Bolivia cedió definitivamente su litoral mediante el Tratado de Paz y Amistad de 1904.

La sorprendente Armada del país de América Latina que perdió su litoral en una guerra

Desde entonces, Bolivia quedó sin acceso soberano al océano, aunque mantiene acuerdos que garantizan el tránsito comercial hacia puertos del Pacífico y continúa con una histórica demanda por recuperar una salida marítima. Más allá de su función militar, la Armada Boliviana tiene un fuerte componente histórico y político. Para Bolivia, mantener una fuerza naval representa el recuerdo de un pasado en el que tuvo costa propia y también una expresión de su aspiración de recuperar algún día una salida soberana al océano Pacífico.

A pesar de esta situación, Bolivia mantiene activa su Armada Boliviana, también conocida como Fuerza Naval Boliviana. A diferencia de las marinas tradicionales, no cuenta con grandes buques oceánicos ni portaaviones, sino con embarcaciones adaptadas para operar en aguas interiores.

Sus principales actividades se concentran en el lago Titicaca, los ríos de la Amazonía boliviana y las zonas vinculadas a la cuenca del Plata. Allí cumple funciones de vigilancia, transporte, apoyo logístico, seguridad fronteriza y asistencia a comunidades alejadas.

La flota boliviana opera principalmente con patrulleras, lanchas y barcos de apoyo en ríos como el Mamoré y el Beni, además de unidades destinadas al lago Titicaca, uno de los símbolos más importantes de la identidad naval del país.