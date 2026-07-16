La región de América Latina está conformada por 33 países. Cada uno destaca por distintos aspectos económicos, pero uno sobresale por tener el salario promedio más alto de la región.
El país de América Latina donde se pagan los salarios más altos y que atrae a gigantes tecnológicos
Esta nación lidera el ingreso promedio en América Latina, superando a Panamá, gracias a la inversión multinacional y una fuerza laboral calificada
Este país ha logrado atraer a grandes multinacionales de los sectores tecnológico, financiero y de dispositivos médicos. Además, cuenta con una fuerza laboral altamente calificada, lo que contribuye a que los salarios sean más elevados que en el resto de Latinoamérica.
Cuál es el país de América Latina que tiene el salario más alto de la región
Se trata de Costa Rica. Según Bloomberg, el salario promedio en este país alcanza los 821 dólares mensuales, el más alto de América Latina. En segundo lugar se ubica Panamá, con un promedio de 706 dólares.
A diferencia de la mayoría de los países de la región, que cuentan con un único salario mínimo nacional, en este país de América Latina el Consejo Nacional de Salarios (CNS) fija remuneraciones mínimas según la ocupación y el nivel educativo de cada trabajador, desde empleos no calificados hasta profesionales universitarios. Este sistema eleva el piso legal de los ingresos.
Tiene el salario más alto de América Latina, pero vivir allí cuesta mucho más que en el resto de la región
Sin embargo, un salario nominal más alto no implica necesariamente un mayor poder adquisitivo. Costa Rica también figura entre los países con el costo de vida más elevado de América Latina, por lo que una parte importante de esos ingresos se destina a cubrir gastos básicos.
Además de sus indicadores económicos, Costa Rica es reconocida por su estabilidad política, su riqueza natural y su enfoque en la educación, la salud y el desarrollo humano, factores que la convierten en uno de los países con mejor calidad de vida de la región.
En el otro extremo del ranking se encuentran Venezuela, con un salario promedio de 0,21 dólares, y Argentina, con 251 dólares. En cuanto al crecimiento de los salarios, Honduras lideró los incrementos de la región con aumentos de entre el 6% y el 7,5%, seguido por Guatemala, que registró alzas dentro del mismo rango.
En pocas palabras
- Costa Rica: Lidera el ingreso promedio en América Latina con 821 dólares mensuales, atrayendo a multinacionales tecnológicas.
- Salario y Costo de Vida: A pesar de los altos salarios, el costo de vida en Costa Rica también es elevado, afectando el poder adquisitivo real.
- Calidad de Vida: El país destaca por su estabilidad política, riqueza natural y desarrollo humano, factores que contribuyen a una alta calidad de vida regional.