El país de América Latina donde se pagan los salarios más altos y que atrae a gigantes tecnológicos

A diferencia de la mayoría de los países de la región, que cuentan con un único salario mínimo nacional, en este país de América Latina el Consejo Nacional de Salarios (CNS) fija remuneraciones mínimas según la ocupación y el nivel educativo de cada trabajador, desde empleos no calificados hasta profesionales universitarios. Este sistema eleva el piso legal de los ingresos.

Tiene el salario más alto de América Latina, pero vivir allí cuesta mucho más que en el resto de la región

Sin embargo, un salario nominal más alto no implica necesariamente un mayor poder adquisitivo. Costa Rica también figura entre los países con el costo de vida más elevado de América Latina, por lo que una parte importante de esos ingresos se destina a cubrir gastos básicos.

Además de sus indicadores económicos, Costa Rica es reconocida por su estabilidad política, su riqueza natural y su enfoque en la educación, la salud y el desarrollo humano, factores que la convierten en uno de los países con mejor calidad de vida de la región.

En el otro extremo del ranking se encuentran Venezuela, con un salario promedio de 0,21 dólares, y Argentina, con 251 dólares. En cuanto al crecimiento de los salarios, Honduras lideró los incrementos de la región con aumentos de entre el 6% y el 7,5%, seguido por Guatemala, que registró alzas dentro del mismo rango.