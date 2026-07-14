La ciudad de América Latina que le ganó al tráfico con la red de ciclovía más grande del mundo

Actualmente, miles de personas utilizan estas vías todos los días para ir al trabajo, asistir a clases o realizar distintas actividades sin depender del automóvil. Gracias a esta estrategia sostenida durante décadas, esta ciudad de América Latina se convirtió en un referente internacional de movilidad sostenible y en un ejemplo de cómo la planificación urbana puede transformar la forma en que millones de personas se desplazan a diario.

Cómo funciona la red de ciclovías de la ciudad de Bogotá

Además de su infraestructura permanente, la ciudad de Bogotá es reconocida por la Ciclovía Dominical, una iniciativa que comenzó en 1974 y que cada domingo y feriado cierra más de 120 kilómetros de avenidas al tránsito de vehículos para que puedan ser utilizados exclusivamente por ciclistas, peatones, corredores y patinadores. Cada jornada convoca a cerca de dos millones de personas, convirtiéndose en una de las actividades de recreación al aire libre más importantes de América Latina.

La red también fue diseñada para facilitar la conexión entre distintos sectores de la ciudad, permitiendo desplazamientos más rápidos y seguros sin compartir la calzada con los automóviles. Esta planificación impulsó el uso cotidiano de la bicicleta y la consolidó como uno de los principales medios de transporte urbano.

El impacto va más allá de la movilidad. La expansión de las ciclorutas contribuyó a reducir las emisiones contaminantes y la congestión vehicular, al tiempo que promovió hábitos más saludables entre la población. A esto se suma una fuerte apuesta por la educación vial y la convivencia entre ciclistas, peatones y conductores, aspectos que consolidaron una cultura de respeto en el espacio público.